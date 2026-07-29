Una avería deja sin luz a 650 clientes de Endesa en Sant Josep

Archivo - Bombilla, foto de recurso. - PEXELS - Archivo

EIVISSA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una avería ha dejado sin luz este miércoles a 650 clientes de Endesa en el municipio de Sant Josep.

Según ha informado la compañía a Europa Press, a las 07.30 horas se ha registrado una avería en una línea de media tensión.

De inmediato, un equipo se ha desplazado a la zona descubriendo que la caída de un árbol sobre una de las fases ha motivado la incidencia.

Tras desbrozar el árbol que estaba situado en el jardín de una finca privada, se han llevado a cabo una serie de maniobras para devolver el suministro a los clientes afectados.