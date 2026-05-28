Avícola Son Perot quiere levantar una macrogranja de 80.000 gallinas en Manacor

Archivo - Recurso de una gallina en una granja. - CONSELLERIA AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Avícola Son Perot, la sociedad que quiso levantar una macrogranja en Sineu, pretende construir ahora una nueva explotación agrícola con una capacidad para 80.000 gallinas en el término municipal de Manacor.

La Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) para información pública el proyecto y el estudio de impacto ambiental.

En concreto, la sociedad quiere levantar una explotación agrícola que estará formada por dos naves de gallinas sueltas en el gallinero con una capacidad de 40.000 gallinas por nave, por lo que capacidad total prevista para la nueva explotación será de 80.000 gallinas ponedoras.

La explotación avícola objeto se pretende ubicar en la finca denominada Son Brau.

Según el proyecto, consultado por Europa Press, las dos naves avícolas de ponedoras previstas serán similares y tendrán unas dimensiones exteriores de 135,30 metros de largo y 18,10 metros de ancho, unos 2.500 metros cuadrados construidos.

Cada nave contará además con zonas de enfriamiento en ambos laterales y con una caseta sobre el foso de la cinta de salida del estiércol, siendo la superficie total construida de cada nave de puesta será de 2.538 m2.

Para el empacado de los huevos previo a su traslado al centro de clasificación externo se dispondrá de una nave almacén de unos 340 metros cuadrados prevista para recibir mediante cintas el huevo de las dos naves de puesta.

El estercolero tendrá unas dimensiones de unos 644 metros cuadrados y está dimensionado para poder almacenar el estiércol producido en la explotación durante un periodo de cuatro meses, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

En total, la instalación contaría con unos 10.700 metros cuadrados ocupados y 6.900 metros cuadrados construidos.