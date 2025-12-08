Aviso amarillo por niebla en Mallorca: visibilidad de 400 metros y retrasos en el aeropuerto de Palma

La niebla deja algunos retrasos en el aeropuerto de Palma.
La niebla deja algunos retrasos en el aeropuerto de Palma. - @CONTROLADORESAEREOS
Publicado: lunes, 8 diciembre 2025 10:01

   PALMA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Los bancos de niebla sobre el interior y sur de Mallorca han provocado algunos retrasos en el aeropuerto de Palma.

   Según la información consultada por Europa Press, hasta las 10.00 horas de este lunes ha dejado una docena de demoras en operaciones de salida y de llegada en el aeródromo mallorquín.

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo hasta las 10.59 horas de este lunes aviso por niebla en el interior y sur de Mallorca con visibilidad de 400 metros.

