Motos volcadas por el agua, a 30 de septiembre de 2025, en Ibiza. - Germán Lama - Europa Press

PALMA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará esta medianoche el aviso naranja por fuertes lluvias en Mallorca, Ibiza y Formentera --en el caso de las Pitiusas lo están desde las 16.00 horas del lunes--, mientras que en Menorca se sumarán a las 06.00 horas del martes.

Según la información de la Aemet consultada por Europa Press, en el caso de las Pitiusas, donde el aviso naranja estará vigente hasta las 07.59 horas, momento en que pasará a amarillo, se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora.

El aviso naranja estará activo para el conjunto de Mallorca hasta las 17.59 horas, momento en que pasará a amarillo, y con previsión de registros similares, de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora.

En el caso de Menorca se espera que el aviso esté vigente hasta la noche. Podrían acumularse igualmente 50 litros por metro cuadrado en una hora.