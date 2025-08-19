Avisos amarillos este martes: Mallorca y Pitiusas por calor y Menorca por rissagas

PALMA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -
Mallorca y las Pitiusas están este martes en aviso amarillo por altas temperaturas, mientras que en Menorca se ha activado la alerta por rissagas.
Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultada por Europa Press, entre las 12.00 y las 18.59 horas de este martes se mantendrá activo el aviso amarillo por temperaturas que podrían alcanzar los 36ºC en Ibiza y Formentera, así como la Serra de Tramuntana y el interior y sur de Mallorca.
Menorca, por su parte, está desde las 09.00 y hasta las 15.59 horas en aviso por rissagas.