Una ayuda para pagar las cuotas deportivas se destinará finalmente a gastos corrientes de los ayuntamientos de Mallorca

El pleno del Consell de Mallorca, reunido este jueves. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca con los votos a favor del PP y de Vox y la abstención de la izquierda, ha aprobado una modificación de crédito por la cual los tres millones de euros del plan de ayudas por la guerra en Oriente Medio que se iban a destinar a reducir las cuotas deportivas servirán para que los ayuntamientos de la isla paguen gastos corrientes como la energía.

La modificación de crédito, que ha suscitado las críticas del PSIB y MÉS per Mallorca, ha sido aprobada este jueves en el pleno de la institución insular con los votos a favor del PP y de Vox y la abstención de la izquierda y El PI.

El conseller insular de Hacienda, Rafel Bosch, ha explicado que estos tres millones de euros procedentes del remanente se iban a destinar inicialmente al mundo deportivo, pero que los técnicos de su departamento le alertaron de que iban a ser "difíciles de poner en marcha y justificar".

En la memoria justificativa de la modificación de crédito, consultada por Europa Press, se señala que, del modo en el que estaba planteada la ayuda, "no se podía garantizar el cumplimiento de sus objetivos". Además, suponía "una carga de trabajo excesiva" para las federaciones deportivas que "no se vería compensada".

"La manera que hemos encontrado para beneficiar al mundo del deporte es una ayuda para pagar los gastos que han subido por la crisis derivados de los incrementos de los precios de la energía eléctrica, calorífica, el mantenimiento de piscinas o la luz. Estos gastos han subido y podrían hacer que subieran las cuotas de los abonados de determinadas instalaciones deportivas", ha explicado Bosch.

La portavoz del PSIB, Catalina Cladera, ha considerado que esta modificación de crédito demuestra que el 'escudo social' puesto en marcha por el equipo de gobierno "es un fracaso".

"Se anunció de forma precipitada en abril y estamos en octubre. Cuando la modificación esté vigente será noviembre y esta convocatoria esté resuelta tal vez ya habrán sonado las campanadas y estos recursos no habrán llegado a ningún lado", ha lamentado.

La portavoz de MÉS per Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha criticado que las ayudas anunciadas para paliar los efectos de la escalada inflacionaria "ni tan solo se podían ejecutar como se había prometido".

"Que los ayuntamientos necesiten recursos es indiscutible, pero no es lo que se prometió. Estos tres millones de euros eran para aligerar directamente los bolsillos de las familias y ahora son para pagar gastos corrientes municipales", ha señalado.

El pleno, aunque con la oposición de Vox, también ha dado luz verde a otra modificación de crédito que permitirá transferir 1,8 millones de euros al Fondo Mallorquín de Cooperación y Solidaridad, de los que podrá disponer en sus presupuestos de 2027.

Asimismo, se ha aprobado el incremento de las cuantías de la indemnización por residencia en aplicación de la orden del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes del pasado mes de julio.