Las ayudas de 1,4 millones para clubes que compiten a nivel estatal se podrán solicitar a partir de este viernes

Archivo - Pelota de baloncesto entrando en un aro. - CAIB - Archivo

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Las ayudas de 1,4 millones para la temporada 2025-2026 destinadas a clubes deportivos de Baleares que compiten a nivel estatal se podrán solicitar a partir de este viernes a través de la sede electrónica de CAIB.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, esta línea de apoyo podrá sufragar contratos de deportistas y técnicos, así comoy los alquileres de instalaciones durante esta temporada.

De esta forma, un total de 1,34 millones de euros se emplearán para gastos de clubes derivados de la plantilla, incluyendo salarios y Seguridad Social, con el objetivo de retener el talento local y profesionalizar los equipos.

Asimismo, se destinarán 60.000 euros para sufragar los costes de alquiler de espacios de entrenamiento y para la celebración de competiciones deportivas.

Podrán ser beneficiarios los clubes deportivos inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de Baleares que participen en competiciones oficiales de ámbito estatal de categoría sénior o absoluta.

El objetivo de estas subvenciones, según ha apuntado la Conselleria, es facilitar los medios necesarios para que los clubes puedan afrontar su participación en categorías nacionales y, de esa forma, actúen como "embajadores deportivos" de Baleares.

Asimismo, han recordado que ya se realizó una inversión de 1,2 millones de euros destinada a programas de tecnificación para promover la retención del talento joven en los clubes deportivos de las Islas.