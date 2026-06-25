Ayudas de comedor en Baleares: abierto el plazo para solicitarlas hasta el 10 de julio

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PALMA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades invertirá 10 millones de euros en las ayudas individualizadas de comedor escolar para los alumnos escolarizados en centros educativos sostenidos con fondos públicos.

El plazo para solicitar estas ayudas empezará mañana, 26 de junio, y finalizará el 10 de julio, según ha informado en un comunicado la Conselleria que dirige Antoni Vera.

Este año, y como novedad, serán beneficiarias directas de estas ayudas las familias monoparentales y las familias de alumnado con una discapacidad igual o superior al 75 por ciento.

Los alumnos matriculados en centros públicos y concertados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, formación profesional básica y programas de transición a la vida adulta podrán acceder a esta convocatoria.

Las ayudas de comedor escolar se pueden solicitar de forma telemática o en el propio centro educativo de forma presencial.

Las ayudas de comedor escolar tienen como objetivo financiar total o parcialmente el coste del servicio de comedor escolar de los alumnos escolarizados en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del archipiélago y contribuir a compensar desigualdades sociales y económicas, además de favorecer la igualdad de oportunidades.