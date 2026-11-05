Ayudas para compensar el coste de los fertilizantes en explotaciones agrarias: ¿cómo calcular el importe?

Baleares convoca una ayuda de 1,5 millones para compensar el sobrecoste de los fertilizantes en explotaciones agrarias - CAIB

PALMA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha convocado una línea de ayudas dotada con 1,5 millones de euros para compensar el incremento de los costes de los fertilizantes en las explotaciones agrarias como consecuencia de la guerra en Oriente Medio.

La convocatoria se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) y forma parte de las medidas de apoyo al sector primario ante el encarecimiento de los factores de producción.

Estas subvenciones están destinadas a compensar los costes de los fertilizantes correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2026 y el último día del plazo de presentación de solicitudes, según ha informado la Agricultura en un comunicado.

De los 1,5 millones de euros con los que está dotada la ayuda, algo más de un millón los aporta la administración autonómica y 417.983 proceden del Fondo Europeo Agrícola de Garantía.

¿CÓMO CALCULAR EL IMPORTE?

La convocatoria establece una ayuda de 67 euros por hectárea de secano y de 176 euros por hectárea de regadío. La superficie máxima subvencionable es de 300 hectáreas por beneficiario y el importe máximo de la ayuda es de 50.000 euros. No se concederán subvenciones de un importe inferior a 100 euros.

Las ayudas se dirigen a los titulares de explotaciones agrarias inscritas en el Registro de explotaciones agrarias de Baleares (REA) que cumplan los requisitos que establece la convocatoria, entre los que se incluyen las condiciones relativas a las explotaciones prioritarias y a la percepción de determinadas ayudas de la política agraria común (PAC) correspondientes a las campañas de 2025 o 2026. La convocatoria también contempla disposiciones específicas para las explotaciones de Formentera.

Para calcular el importe de la ayuda se tendrán en cuenta las superficies de tierras de cultivo y cultivos permanentes, con exclusión de las tierras de barbecho y los pastos. Las ayudas son compatibles con las concedidas por el Estado para compensar el encarecimiento de los fertilizantes.

No obstante, en el caso de los agricultores que ya hayan recibido la ayuda estatal, se aplicará una reducción de 38,33 euros por hectárea de secano y de 92,50 euros por hectárea de regadío sobre los importes generales establecidos en la convocatoria, para evitar la sobrefinanciación.

¿CUÁNDO Y CÓMO HAY QUE PEDIR LA AYUDA?

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 27 de noviembre de 2026. Las personas interesadas deben presentar la documentación correspondiente de acuerdo con los requisitos y procedimientos establecidos en la convocatoria publicada en el BOIB.

La convocatoria se tramitará por el procedimiento de urgencia y las ayudas se resolverán de manera individualizada, una vez efectuadas las comprobaciones administrativas correspondientes