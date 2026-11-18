Las ayudas Provilac destinarán más de dos millones de euros a las explotaciones lecheras de Baleares - CAIB

MENORCA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha informado este miércoles a las organizaciones agrarias de Menorca de la próxima convocatoria de ayudas del Provilac 2026, que dispondrá de una dotación global de dos millones de euros para el conjunto de Baleares.

Según ha indicado la Conselleria, el plan mantiene las dos líneas de ayudas directas a las explotaciones de vacuno de leche, destinadas al mantenimiento de la actividad ganadera y a la digitalización de las explotaciones, con las mismas condiciones que el año anterior.

Previamente a la reunión, el conseller del ramo, Joan Simonet, como presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba), y el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, han firmado el convenio de colaboración para la cofinanciación de las ayudas del Provilac 2026 en Menorca.

El convenio establece una aportación de 820.000 euros por parte del Fogaiba y de 820.000 euros por parte del Consell Insular, con una dotación global de 1,6 millones de euros para las explotaciones lecheras de la isla.

Para el conjunto de Baleares, la Conselleria aporta 1,2 millones y el Consell Insular, 820.000 euros. Menorca concentra aproximadamente el 86 por ciento de la producción de leche de vaca de las Islas.

Según los datos de 2025, la isla produjo cerca de 47 millones de litros de leche y reunía 109 de las 124 explotaciones profesionales de vacuno de leche del archipiélago.

Simonet ha destacado que el Provilac 2026 mantiene la estructura de las ayudas del año anterior, con dos líneas diferenciadas. La primera, destinada al mantenimiento del sector lácteo con el objetivo contribuir a compensar los sobrecostes que soportan las explotaciones de vacuno de leche, especialmente los derivados de la insularidad y de las condiciones del mercado.

El importe de la ayuda se calcula en función del número de vacas reproductoras y de la raza, con un límite de 0,020 euros por litro de leche producido durante el año 2025.

La segunda línea está destinada a la digitalización y a la mejora de la gestión de las explotaciones ganaderas. Prevé una ayuda complementaria de 0,015 euros por litro de leche para el mantenimiento de los sistemas de digitalización ya implantados y de 0,025 euros por litro para la implantación de nuevos sistemas de gestión digitalizada.

En esta línea, ha subrayado que las dos líneas se incluirán en una única convocatoria, que gestionará el Fogaiba y que está previsto que se publique antes de finalizar el año 2026.

En cuanto a las inversiones, la convocatoria INEA 2026 se ha reforzado con una sublínea específica para el sector lácteo, mientras que las últimas convocatorias de ayudas a la transformación y comercialización agroalimentaria (ITC) ya han cubierto las necesidades del sector sin limitaciones presupuestarias. Por este motivo, no se considera necesario incorporar estas actuaciones de manera específica al Provilac de este año.

Después de la firma del convenio, el conseller se ha reunido con representantes de las organizaciones agrarias de Menorca para abordar diferentes cuestiones relacionadas con la situación del sector primario.

Al encuentro también han asistido la consellera de Economía y Servicios Generales del Consell Insular de Menorca, Maria Antònia Taltavull Fernández; la directora insular de Economía, Alicia Martí; la directora general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Georgina Brunet, y el gerente del Fogaiba, Joan Coll.

Durante el encuentro, los representantes del sector han trasladado su preocupación por la situación de sequía y han abordado diversas cuestiones relacionadas con los seguros agrarios y el incremento de los costes de producción.

Otra de las cuestiones tratadas han sido las ayudas autonómicas para hacer frente al encarecimiento de los costes de producción derivado del conflicto en Oriente Medio.

En este sentido, Simonet ha recordado que el primer paquete de medidas, aprobado en el mes de abril, contempló cerca de 13,5 millones de euros para el sector primario, con líneas de apoyo para compensar el incremento del coste del gasóleo agrícola y pesquero, los fertilizantes y los piensos, entre otras actuaciones.

Durante la reunión, se ha hecho una referencia especial a las convocatorias de ayudas al gasóleo agrícola y a los fertilizantes, y se han detallado las condiciones de acceso y los criterios establecidos.

En cuanto a los fertilizantes, la convocatoria está dotada con 1,5 millones de euros y prevé ayudas de 67 euros por hectárea de secano y de 176 euros por hectárea de regadío. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 27 de noviembre.

El conseller ha recordado las medidas incluidas en el segundo paquete de apoyo económico, presentado el pasado 9 de noviembre por la presidenta del Govern, Marga Prohens, que prevé una nueva dotación de 11 millones de euros para el sector primario, destinada a dar respuesta a las necesidades que las organizaciones agrarias y pesqueras han trasladado a raíz del incremento de los costes de producción.

En este contexto, Simonet ha subrayado que, entre las actuaciones previstas, destaca la continuidad de las ayudas para compensar el incremento del coste del gasóleo agrícola y pesquero, con una nueva dotación de 2,2 millones de euros.

De este importe, 1,2 millones se destinarán a las explotaciones agrarias y las industrias agroalimentarias, incluyendo otros costes energéticos, mientras que el millón de euros restante se dirigirá a las empresas y entidades del sector pesquero, para el gasóleo y otros costes de explotación.

Las nuevas ayudas se prevén con efectos retroactivos desde el 15 de junio de 2026, para dar continuidad al periodo cubierto por las convocatorias anteriores.

Del mismo modo, ha remarcado que el segundo paquete también prevé 4,5 millones de euros para una línea específica de inversiones vinculadas a experiencias agrogastronómicas, promoción y difusión y eficiencia energética; dos millones para complementar las ayudas agroambientales y evitar reducciones en las primas asignadas; 1,3 millones para una nueva campaña de bonos de producto local durante el primer cuatrimestre de 2027, y un millón de euros para una línea de apoyo al transporte.

En cuanto al sector pesquero, también se incluyen medidas de bonificación de tasas portuarias, cánones de concesiones y determinados tributos vinculados a la adquisición de embarcaciones de pesca profesional.

En la reunión han participado la secretaria de Agrame, Núria Pons Comellas; la presidenta de Fagme, Catalina Pons; el presidente del Consejo Regulador de la DOP Mahón-Menorca, Julio Ramón de Olives Fernández; Cristóbal Capó, de la Asociación Frisona Balear; la presidenta de la Asociación de Fabricantes y Curadores de Queso de Menorca, Àgueda Mercada; el vicepresidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Baleares, Santiago Lafuente, y el secretario general de Unió de Pagesos de Menorca, Francesc Truyol.

El Provilac se puso en marcha en diciembre de 2021 como un plan de apoyo a la viabilidad, la modernización, la promoción y la comercialización del sector lácteo de Baleares, con una duración prevista de cinco años.

La quinta edición se desarrolla en un contexto marcado por las dificultades de rentabilidad de las explotaciones lecheras, la evolución de los precios que perciben los ganaderos y el incremento de los costes de producción.

El plan tiene como objetivos contribuir a la viabilidad de las explotaciones, mejorar su gestión mediante la digitalización y dar continuidad a la actividad ganadera, especialmente en un sector con una presencia destacada en Menorca y estrechamente vinculado a la producción agroalimentaria de la isla.