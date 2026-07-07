Ayudas al transporte para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio: plazos y cuantías

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, en rueda de prensa - CAIB

PALMA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern abrirá a partir de este jueves el plazo de solicitudes de las primeras convocatorias de las líneas de ayudas al sector del transporte para paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio.

En total, el paquete de siete líneas de ayudas suma cerca de diez millones de euros y se dirige a más de 8.000 empresas y autónomos en todas las islas, con más de 15.000 vehículos dedicados al transporte de mercancías y de pasajeros, entre camiones, autobuses, taxis y vehículos con conductor (VTC), entre otros.

Según ha señalado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luís Mateo, en una rueda de prensa, se estima que las ayudas puedan llegar a más de 5.000 empresas y cerca de 3.500 trabajadores autónomos.

El Boletín Oficial de Baleares (BOIB) de este martes recoge la publicación de la orden del conseller por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de ayudas, y a partir de este jueves se abre el plazo de las primeras convocatorias.

El Govern moviliza 9,8 millones de euros en ayudas al sector del transporte, enmarcadas en el decreto ley para paliar la crisis económica producida por los efectos del conflicto en Oriente Medio.

En concreto, se destinan seis millones para compensar el incremento del precio del combustible en el transporte de mercancías, 750.000 euros al transporte discrecional de viajeros, 500.000 euros al sector del taxi, 100.000 euros a los VTC y 2,5 millones a las ayudas al desguace de vehículos de transporte (camiones y autobuses).

El conseller ha señalado que las ayudas serían ampliables atendiendo a las circunstancias concretas, en caso de que el conflicto no cesara.

DIFERENTES PLAZOS DE SOLICITUDES

Las convocatorias tienen diferentes plazos de solicitudes, que se abrirán durante las dos primeras semanas de julio, a partir de este jueves y durante la próxima semana.

Así, a partir del jueves y hasta el 30 de julio, se podrán pedir las ayudas de las tres primeras convocatorias: las dos líneas destinadas a las personas físicas y jurídicas titulares de autorizaciones de transporte público de mercancías, y la convocatoria para los titulares de autorizaciones de transporte público de viajeros en autobús dedicados al transporte discrecional.

En segundo lugar, a partir del próximo lunes, 13 de julio, se abre el plazo de solicitudes de la línea para empresas que realizan transporte privado complementario de mercancías y estén de alta en la división 46 de la CNAE, hasta el 3 de agosto; y las ayudas al desguace de vehículos pesados de transporte de mercancías y de vehículos de transporte de viajeros en autobús, en este caso hasta el 11 de septiembre.

A partir del jueves 16 de julio y hasta el día 6 de agosto, se abrirá el plazo de solicitudes para las dos líneas de ayudas destinadas al sector del taxi y de vehículos de trasnsporte con conductor (VTC).

La línea de ayudas al taxi incluye personas físicas y jurídicas, titulares de autorizaciones ordinarias de taxi domiciliadas en Baleares; y la convocatoria de VTC se dirige a los titulares de autorizaciones ordinarias domiciliadas en las Islas.

En este paquete de convocatorias al sector del transporte, las diferentes líneas de ayudas tienen en cuenta la doble insularidad de Menorca y Eivissa, y la triple insularidad de Formentera, con mayores importes por estos conceptos.

La Conselleria ha informado que estas convocatorias se podrán solicitar mediante un trámite telemático específico y se resolverán por orden de entrada. Se prevé una solicitud por persona -física o jurídica- beneficiaria.

Dado que estas líneas son para compensar el incremento de los costes de los productos petrolíferos a consecuencia de la guerra, no serán objeto de ayuda los vehículos eléctricos de cero emisiones de batería, de célula de combustible o de combustión de hidrógeno.

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y DISCRECIONAL

Para el transporte de mercancías, se activan tres convocatorias, con seis millones de euros en total: para personas jurídicas (4,6 millones), para personas físicas (un millón) y para las pymes del sector de transporte privado complementario dedicado al comercio mayorista (400.000 euros).

En conjunto, se estima que estas ayudas se dirigen a cerca de 5.000 empresas y más de 1.000 autónomos, y alrededor de los 8.500 vehículos.

En este ámbito, en las dos primeras convocatorias, para empresas y autónomos del transporte de mercancías, las ayudas por vehículo se sitúan entre 1.000 y 2.200 euros por vehículo.

Con unos importes máximos de hasta 16.500 euro por solicitante en el caso de los autónomos y de hasta 160.000 euros en el caso de las empresas.

En cuanto a las pymes dedicadas al comercio mayorista -división 46 de la CNAE, excepto las de venta de vehículos a motor y motocicletas-, las ayudas previstas al transporte privado complementario asociado a las empresas oscilan entre 525 y 755 euros por vehículo. En esta convocatoria, cada empresa solicitante puede recibir hasta 25.000 euros.

Para el transporte discrecional de pasajeros, las ayudas suman 750.000 euros y se dirigen a más de 170 empresas y autónomos, con unos 2.300 vehículos, principalmente autobuses y minibuses, domiciliados en Baleares, y que recibirán ayudas a partir de los 275 euros y hasta los 425 euros por vehículo. El importe global máximo es de 90.000 euros por solicitante.

AYUDAS TAXI Y VTC

Para el sector del taxi, se habilita una convocatoria de 500.000 euros, para personas físicas y jurídicas, y las ayudas se destinan a unos 2.400 vehículos con licencias ordinarias -quedan excluidas las temporales-, correspondientes a más de 2.300 autónomos y una veintena de empresas.

En este caso, se prevén ayudas de entre 200 y 220 euros por vehículo, según la isla; y el importe máximo que puede recibir cada empresa o persona solicitante se sitúa en 7.500 euros.

En cuanto a las ayudas a los VTC, la convocatoria tiene una dotación de 100.000 euros y se dirige a más de 100 autónomos y unas 115 empresas, con 760 vehículos aproximadamente.

Las ayudas previstas para este tipo de vehículos se sitúan entre 130 y 135 euros y en este caso también se establece un importe máximo por empresa o persona solicitante de 7.500 euros.

DESGUACE DE VEHÍCULOS

Finalmente, las ayudas al desguace de vehículos, de camiones de más de 3,5 toneladas dedicados al transporte de mercancías y de autobuses de pasajeros, busca incentivar la renovación y modernización de las flotas. La línea esta dotada con 2,5 millones.

Esta convocatoria se dirige a vehículos de este tipo con una antigüedad de más de diez años (matriculación anterior a julio de 2016) y prevé ayudas en varias franjas a partir de 2.500 euros y hasta 25.000 euros, según la categoría, el peso y la capacidad de los vehículos.