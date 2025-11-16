El Ayuntamiento de Alaró denuncia a Telefónica por la incidencia que dejó sin cobertura al municipio más de 40 horas

MENORCA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alaró ha presentado una denuncia contra Telefónica en la Dirección General de Consumo porque entre este viernes sobre las 17.30 horas y el domingo, cerca de las 09.30 horas, el municipio sufrió una interrupción total de los servicios de telefonía e internet.

De este manera, el parón ha afectado a la mayoría de abonados y servicios municipales durante más de 40 horas consecutivas, según han advertido desde el Consistorio.

"La infraestructura de Telefónica, que da servicio a otras operadoras del municipio, dejó prácticamente todo Alaró sin comunicaciones. Solo dos operadoras baleares con red propia mantuvieron el servicio", han destacado.

Durante este periodo, el Ayuntamiento intentó en diversas ocasiones contactar con Telefónica por teléfono y por vía institucional, al reclamar explicaciones y soluciones inmediatas, "sin obtener respuesta efectiva, a pesar de identificarse como representantes institucionales responsables de la gestión de emergencias".

Por este motivo, el Ayuntamiento ha presentado reclamaciones directas a Telefónica para exigir explicaciones sobre los motivos y la gestión de la incidencia.

El incidente tuvo consecuencias graves en los servicios esenciales como la policía local, que vieron reducida su capacidad de comunicación, y numerosos vecinos quedaron completamente incomunicados.

"Especialmente preocupante es el caso de los usuarios del servicio de teleasistencia, que quedaron desatendidos durante todo el periodo, lo que constituye un riesgo directo para la seguridad de personas mayores o dependientes", han remarcado.

Además, el Ayuntamiento ha denunciado formalmente los hechos ante la Dirección General de Consumo del Govern y ha solicitado a los vecinos que presenten reclamaciones individuales. Así, han recalcado que el Ministerio de Transformación Digital es la autoridad competente para sancionar a las operadoras que incumplen la Ley 9/2014, de Telecomunicaciones, que "garantiza la continuidad, calidad y seguridad de los servicios de comunicación".

El Ayuntamiento de Alaró espera que el Ministerio actúe con "rigor" e imponga las sanciones correspondientes por esta incidencia y exige que se adopten "medidas efectivas para que un hecho de esta gravedad no vuelva a repetirse".

"El Ayuntamiento reafirma su compromiso con la seguridad y los derechos de los ciudadanos, y continuará insistiendo en las reclamaciones directas a Telefónica hasta que se garantice la correcta prestación del servicio", han alegado.