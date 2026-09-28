El Ayuntamiento de Andratx aprueba el proyecto del futuro pabellón deportivo de Es Vinyet

Archivo - Alcaldesa de Andratx, Estefanía Gozalvo - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX - Archivo

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha aprobado definitivamente el proyecto básico y de ejecución del futuro pabellón deportivo de Es Vinyet, una infraestructura que busca dar respuesta al crecimiento y a las necesidades actuales del tejido deportivo del municipio.

El Consistorio ha explicado este lunes en un comunicado que el futuro pabellón contará con un presupuesto de ejecución de más de 20 millones de euros y permitirá ampliar y mejorar la oferta de instalaciones deportivas municipales, poniendo a disposición de clubes, entidades y deportistas unos espacios adecuados a la realidad deportiva actual de Andratx.

El Ayuntamiento considera fundamental mantener una relación cercana con los clubes y entidades deportivas, conocer sus necesidades y acompañar su evolución, trabajando para que las instalaciones municipales estén a la altura de la actividad deportiva que se desarrolla en el municipio.

La alcaldesa de Andratx, Estefania Gonzalvo, ha destacado que cuentan con un tejido deportivo muy amplio, que crece año tras año y que tiene un nivel muy alto. "Nuestra responsabilidad es estar cerca de nuestros clubes y deportistas, escuchar sus necesidades y trabajar para que tengan las instalaciones que merecen", ha afirmado.