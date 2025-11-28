El Ayuntamiento de Andratx refuerza la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo; el regidor de Protección Civil, Antoni Nicolau; el Inspector Jefe de la Policía Local, Daniel Cánovas, y el responsable de Protección Civil de Andratx, Daniel Sueiras, durante la presentación - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha reforzado la seguridad y la capacidad de respuesta del municipio ante emergencias con la presentación este viernes del Plan de Emergencias Municipal (PEMU), el Plan de Autoprotección contra Incendios Forestales (PAAL) y la constitución de la nueva Junta Local de Protección Civil, junto con la incorporación de un vehículo y un remolque especializado en inundaciones para la Agrupación de Protección Civil.

En una nota de prensa, el consistorio andritxol ha informado que tanto el PEMU como el PAAL, homologados por la Dirección General de Emergencias, establecen protocolos claros de actuación ante incendios, inundaciones, episodios meteorológicos adversos, accidentes de transporte y riesgos tecnológicos, "garantizando" así "que el municipio esté mejor preparado para afrontar cualquier situación de riesgo", ha defendido.

La nueva Junta Local de Protección Civil, presentada durante el acto, actuará como comité técnico asesor del PEMU. Este órgano colegiado integra a responsables políticos, técnicos municipales y cuerpos de emergencias, y será el encargado de activar el PEMU, coordinar la actuación municipal y servir de enlace con administraciones supramunicipales en caso de emergencia, ha explicado. Su objetivo es garantizar la correcta aplicación de los planes, supervisar la coordinación de recursos y promover acciones preventivas y de formación dirigidas a la ciudadanía, ha añadido.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha reforzado la capacidad operativa de la Agrupación de Protección Civil con la incorporación de un nuevo vehículo, y un remolque especializado en inundaciones. El remolque incluye una electrobomba con mangueras, dos motobombas de combustión, baldeadoras y material complementario de actuación. Este equipamiento permitirá actuar con garantías en garajes, espacios cerrados y zonas urbanas afectadas por el agua, montando varios puntos de achique simultáneamente y garantizando la seguridad de los integrantes durante las intervenciones, ha destacado el Consistorio.

El regidor de Protección Civil, Antoni Nicolau, ha afirmado que el remolque y el nuevo vehículo "optimizan la capacidad de actuación ante inundaciones, lo que permite montar varios puntos de achique simultáneamente y garantizar la seguridad de los integrantes durante las intervenciones", y ha añadido que "la Junta Local de Protección Civil actuará como eje técnico del PEMU, coordinando recursos y comunicaciones con otras administraciones para asegurar que la respuesta sea rápida y organizada".

Por su parte, la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha indicado que "este viernes el municipio da un paso firme hacia un municipio más seguro y resiliente", ya que "la puesta en marcha de estos planes y la creación de la Junta Local de Protección Civil refuerzan la capacidad de coordinación ante cualquier emergencia y demuestran el compromiso con la protección de las personas, los bienes y el entorno natural". "La seguridad de la ciudadanía es una prioridad que se aborda con planificación, recursos y colaboración institucional", ha destacado además Gonzalvo.

Con estas iniciativas, el Ayuntamiento de Andratx pretende "consolidar un marco sólido de prevención, formación y coordinación, reforzando la seguridad de la ciudadanía, la protección de los bienes y el cuidado del entorno natural del municipio".

En los próximos meses se llevarán a cabo acciones informativas y formativas dirigidas a vecinos, asociaciones y personal municipal para garantizar un conocimiento amplio de los protocolos de actuación ante emergencias, han avanzado finalmente desde el Ayuntamiento.