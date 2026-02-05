El Ayuntamiento de Es Castell se plantea el desalojo preventivo en la Cala Sant Esteve y el Fonduco

MENORCA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Es Castell está estudiando la posibilidad de desalojar de manera preventiva las viviendas que puedan encontrarse en riesgo debido a desprendimientos de los acantilados en la zona del Fonduco y en la Cala Sant Esteve, donde el pasado 27 de enero falleció un hombre de 65 años al caer una piedra de 20 toneladas en su casa.

El alcalde de Es Castell, Lluís Camps, ha afirmado que se está trabajando de manera coordinada con otras administraciones y profesionales de distintas disciplinas como arquitectos, ingenieros y geólogos, con el fin de analizar los distintos escenarios posibles y preparar las decisiones y medidas que sea necesario adoptar, con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad de las personas afectadas y del conjunto de la ciudadanía.

"La decisión de llevar a cabo posibles medidas temporales de acceso a determinadas zonas o, si fuera necesario, el desalojo preventivo de viviendas que pudieran encontrarse en riesgo, se tomará con criterios estrictamente técnicos y con la seguridad como prioridad absoluta", ha añadido.

De forma paralela, Camps ha subrayado que se está trabajando para aclarar la titularidad de las parcelas y de las zonas afectadas en ambas calas. "Esta tarea es un paso imprescindible para poder avanzar con seguridad y fundamento jurídico hacia la adopción de otras decisiones que puedan resultar necesarias en el marco de esta situación de emergencia", ha afirmado.

El alcalde ha recordado que el Ayuntamiento está pendiente de recibir los resultados definitivos y concluyentes de la inspección técnica realizada por el organismo especializado RiscBal tras la tragedia ocurrida en la Cala Sant Esteve.

Por otra parte, ha indicado que cuando se disponga de información "contrastada, segura y relevante", se convocarán dos reuniones informativas diferenciadas, una para los vecinos de la Cala Sant Esteve y otra para los del Fonduco.

Desde el Ayuntamiento de Es Castell han pedido "comprensión, tiempo y prudencia" ante una situación compleja que requiere un análisis riguroso y decisiones responsables, evitando generar alarmas innecesarias.

"Se trata de una problemática de largo recorrido, que no tiene soluciones inmediatas ni sencillas, pero que el equipo de gobierno está abordando con la máxima prioridad. En este sentido, se están explorando todas las vías posibles con administraciones superiores para poder afrontar las diferentes casuísticas derivadas de esta situación de emergencia", ha concluido el alcalde.