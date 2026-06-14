El Ayuntamiento de Ciutadella agotará todas las opciones judiciales en defensa de la peatonalización de Es Born

Archivo - Peatonalización de El Born, de Ciutadella - CAEB - Archivo

PALMA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciutadella ha asegurado que "agotará todas las opciones judiciales" en defensa de la reordenación de la plaza des Born.

Así lo ha defendido el Consistorio en un comunicado, tras conocer la diligencia de ordenación por la cual la letrada de la Administración de Justicia ordena la inmediata ejecución del auto que acepta una de las dos medidas cautelares, en concreto, la restitución del acceso de coches.

El Ayuntamiento interpondrá un recurso de reposición ante esta diligencia de ordenación que tendrá que resolver la magistrada que el pasado noviembre denegó las medidas cautelares en primera instancia.

Cabe recordar que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) del pasado mes de mayo deja sin efecto las actuaciones adoptadas entorno a la peatonalización de la plaza des Born.

El auto judicial estima parcialmente las medidas cautelares solicitadas por 22 comerciantes y particulares y ordena que los coches vuelvan a la plaza.

La sentencia será firme el próximo 18 de junio, fecha límite del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que el Ayuntamiento está preparando.

Desde el Consistorio han remarcado que acatarán las resoluciones judiciales, pero que llevarán a cabo todas las opciones de recursos disponibles para defender "un Born sin coches".

"Con la firme convicción de trabajar por los intereses generales y con la intención de seguir con el camino del diálogo iniciado con la representación de los demandantes", han sostenido.

Paralelamente, el Ayuntamiento continúa trabajando en el proceso de defender el trabajo hecho en la reordenación del tráfico rodado en la plaza des Born, justificando que se rige por las competencias en materia de movilidad y por las ordenanzas municipales de tráfico y ocupación en la vía públia.