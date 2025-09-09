El Ayuntamiento de Ibiza activa medidas ante la alerta y cierra parques y jardines

IBIZA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ibiza ha activado una serie de medidas preventivas ante la alerta naranja por lluvias intensas declarada por la Dirección General de Emergencias.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, se ha decretado el cierre temporal de parques y jardines públicos, zonas de juegos infantiles e instalaciones deportivas al aire libre. Estas medidas se mantendrán mientras dure la alerta.

Además, el Consistorio ha recordado la importancia de extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar torrentes ni zonas inundables o retirar los vehículos de zonas bajas o con riesgo de inundación.