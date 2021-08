El Ayuntamiento de Ibiza aprueba crear un cementerio para mascotas

IBIZA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado por unanimidad una moción de Cs para dotar al municipio de un cementerio para mascotas.

El portavoz de Cs, José Luis Rodríguez, ha defendido durante la sesión plenaria de este martes que el Consistorio debe tomar la iniciativa y dar solución al problema que se genera cuando a un animal de compañía le llega su final y debe ser entregado al veterinario o ser enviado al vertedero.

Ahora, el Ayuntamiento se ha comprometido a encargar un estudio de viabilidad para encontrar la mejor ubicación para el cementerio de mascotas y para conocer la estructura organizativa necesaria para llevar a cabo la prestación de este servicio de enterramiento y mantenimiento.

Al margen de este asunto, el concejal por Ciudadanos, Roberto Algaba, ha criticado al concejal de Movilidad, Aitor Morrás, por "eludir" su responsabilidad al no exigir a la empresa concesionaria del servicio de estacionamiento que cumpla la legislación.

"El edil de Movilidad no ha realizado ningún trámite para evitar que se incumpla el artículo 5.4 de la ordenanza y se ha escudado en excusas vacías para evitar reconocer que no está haciendo su trabajo para que se cumpla la normativa. De hecho, ha afirmado que no lo harán hasta la próxima licitación de la zona azul", ha advertido el concejal de Ciudadanos.

"Si el Ayuntamiento no obliga a la empresa a cumplir la ley, permitirá que siga recaudando dinero sin que el vehículo haya sido movido de su aparcamiento", ha concluido Algaba.

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ibiza ha lamentado también el retraso del Plan General de Ordenación Urbana del municipio y ha insistido en que sin un nuevo PGOU "no hay futuro para la ciudad de Ibiza".