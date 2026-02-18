Ibiza aprueba los presupuestos de 2026 que ascienden a 99 millones

Archivo - El alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE IBIZA - Archivo

El pleno del Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado definitivamente el presupuesto de 2026 de cerca de 99 millones de euros, un 8,3 por ciento más.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, los objetivos de estas cuentas "son dejar una base firme para afrontar los retos que esta capital tendrá que asumir en los próximos años".

Entre otras cosas, han destacado también que, mediante un compromiso con el Govern, las cuentas disponen de cuatro millones de euros a través de la Ley de Capitalidad para gasto corriente. Así, según el Ayuntamiento, podrán financiarse aspectos como la limpieza viaria, seguridad ciudadana y mantenimiento de vías públicas.

En relación a la vivienda, los presupuestos contemplan actuaciones como la redacción de proyectos estratégicos como un 'coliving' para jóvenes en Sa Campanera; rehabilitación de viviendas en Dalt Vila y Sa Penya y promociones de viviendas dentro del programa 'Ibiza Habita'.

Además, desde el Consorcio Ibiza Patrimonio de la Humanidad se destinará una partida para adecuar un solar y construir un mínimo de cinco viviendas.

En cuanto a seguridad, se crearán 19 plazas de Policía Local, ha afirmado el equipo de gobierno municipal.