El Ayuntamiento de Ibiza aprueba por unanimidad la carrera profesional de los trabajadores municipales

El alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, en el pleno de este jueves - AYUNTAMIENTO DE IBIZA

IBIZA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado este jueves en pleno y por unianimidad la carrera profesional de sus trabajadores municipales.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, este punto ha sido aprobado por unanimidad, tras alcanzarse un acuerdo con las organizaciones sindicales el pasado 6 de agosto. Con este paso, se hace efectivo un compromiso que supone "un avance trascendental en el reconocimiento del valor, la trayectoria y el esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores municipales, que permitirá además ofrecer mayores garantías y estabilidad a la plantilla municipal", ha señalado el Ayuntamiento.

El acuerdo establece un sistema justo, abierto a todo el personal funcionario y laboral -incluidos interinos y temporales con más de cinco años de antigüedad en plazas estructurales-. La carrera se estructura en cuatro niveles y permite reconocer méritos profesionales, experiencia y formación, vinculándose a complementos retributivos que pueden alcanzar hasta 12.731 euros anuales en el nivel más alto, según cada grupo profesional.

El calendario de aplicación prevé una implantación progresiva con efectos económicos retroactivos desde el 1 de julio de 2025, cuando se percibirá un 30 por ciento. El 100 por cien se alcanzará en enero de 2027.

La primera teniente de alcalde y concejala de Recursos Humanos, Gema Marí, ha destacado en su intervención que "se trata de un hito que dignifica la función pública y refuerza el compromiso con una administración moderna, justa y centrada en las personas. Hemos logrado que la carrera profesional sea real, transparente y accesible para todo el personal municipal, y lo hemos hecho con diálogo y de la mano de los trabajadores".

CONVENIO

Durante el pleno, se ha aprobado un convenio de colaboración con la Conselleria de Educación, dotado con una inversión total de 4,55 millones de euros, que permitirá ejecutar durante los próximos años en centros educativos las obras más demandadas por los equipos directivos y las asociaciones de familias de alumnos.

El convenio incluye tanto la financiación de los proyectos técnicos, como la ejecución de las obras de reforma, mejora y ampliación previstas en los diferentes CEIPs del municipio.

El acuerdo contempla una planificación económica, que será financiada por la Conselleria y transferida de manera anticipada al Ayuntamiento de para su ejecución. En 2026, ya se percibirán 1,25 millones de euros.

En concreto, las mejoras contempladas en el convenio incluyen la mejora, ampliación y techado de instalaciones deportivas, zonas de sombra, ampliación de zonas de almacenaje, mejora de cierres y canalizaciones, así como trabajos en las zonas de juego infantiles.