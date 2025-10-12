El Ayuntamiento de Ibiza habilita el polideportivo des Viver para atender a las personas sin techo del municipio - AYUNTAMIENTO DE IBIZA

IBIZA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ibiza ha habilitado el polideportivo des Viver para atender a las personas sin techo del municipio.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, con motivo de la alerta naranja decretada por la Dirección General de Emergencias del Govern, se ha ampliado el dispositivo especial de Bienestar Social para atender las personas sin techo.

En concreto, se ha habilitado el polideportivo des Viver, con la colaboración de Cruz Roja, para que estas personas puedan pernoctar en condiciones seguras.

Además, el Servicio ZPA (Zona de Primera Acogida) de sa Bodega permanecerá abierto durante todo el día hasta nuevo aviso.

El Ayuntamiento de Ibiza ha recomendado finalmente a toda la ciudadanía extremar las precauciones e informarse únicamente a través de los canales oficiales.