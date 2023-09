El Ayuntamiento de Marratxí aprueba un crédito de 30.000 euros para el 'bono escoleta' de los centros asistenciales

El pleno aprueba el expediente para nombrar a Cata Coll Hija Ilustre de Marratxí

Aprobada una moción en contra del megaparque fotovoltaico de Puntiró



PALMA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Marratxí ha aprobado por unanimidad la modificación de crédito para aportar 30.000 euros al 'bono escoleta' de los centros asistenciales.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, esta cifra se repartirá entre los cuatro centros asistenciales del municipio, que no forman parte de la red complementaria subvencionada por la Conselleria de Educación y Universidades.

Así, todos los centros educativos de 0-3 años de Marratxí --dos públicos, cuatro de la red complementaria y cuatro asistenciales-- estarán subvencionados, ya sea por el Govern o por el Ayuntamiento.

Igualmente, las familias que hacen uso de este tipo de 'escoletas', que no optan a la gratuidad de las cuatro horas, recibirán entre 100 y 120 euros al mes hasta diciembre para suplir la carencia de la subvención.

Para los meses de enero a junio, el Ayuntamiento de Marratxí destinará una nueva partida, con una cantidad todavía para especificar.

Según han recordado, los centros asistenciales son aquellos que, por no llegar a los requerimientos mínimos de espacio o personal, no entran en la red complementaria y, por lo tanto, no se benefician de las ayudas de la Conselleria. Por ello, el Consistorio ha decidido ayudar a estas familias.

Para poder beneficiarse del 'bono escoleta', se tendrán que guardar los recibos de los tres primeros meses y presentarlos al Ayuntamiento.

CATA COLL, HIJA ILUSTRE

Por otro ladro, el pleno del Ayuntamiento de Marratxí ha aprobado por unanimidad el expediente para nombrar a la 'portolana' Cata Coll Hija Ilustre de Marratxí.

De este modo, el Consistorio hace un reconocimiento a sus logros deportivos, después de proclamarse campeona del mundo de fútbol con la selección española femenina en el mundial celebrado a Australia el pasado agosto.

En esta línea, el pleno ha aprobado por vía de urgencia y por unanimidad la modificación del Reglamento regulador de concesión de Honores y Distinciones. El Reglamento vigente hasta ahora distingue entre hijo o hija ilustre, predilecto o predilecta y adoptivo o adoptiva. Además, los dos primeros honores exigen haber nacido en el término municipal de Marratxí.

Así, el Ayuntamiento ha considerado adecuado modificar este Reglamento para permitir que los que se consideran 'marratxiners', a pesar de no haber nacido en Marratxí, puedan obtener también los honores de hijo ilustre y predilecto, mientras que el honor de hijo adoptivo quedará reservado para aquellos que se consideran realmente 'marratxiners' de adopción.

De este modo, la nueva ordenanza considera 'marratxiner' aquel que se ha instalado en el municipio antes de cumplir los cinco años de edad o que haya vivido, como mínimo, un tercio de su vida en Marratxí.

Para la proclamación de hijo o hija ilustre se tendrá que tramitar el expediente correspondiente en el que se tendrá que acreditar que la persona propuesta, además de haber nacido o vivido en el municipio el tiempo mencionado, ha desarrollado, en cualquier aspecto de la actividad humana, "una tarea ejemplar y poco común"; o también ha realizado una tarea de las mismas características por o al servicio de Marratxí, en cualquier aspecto de la vida ciudadana.

MOCIÓN MEGAPARQUE FOTOVOLTAICO

Por último, el pleno ha aprobado por unanimidad la moción del grupo MÉS per Marratxí en contra del proyecto del megaparque fotovoltaico Puntiró Hive I y II, ubicados en dos parcelas rústicas contiguas situadas al término municipal de Palma.

Dos proyectos que compartirían la línea de evacuación que conectaría los parques con la subestación de Son Orlandis, propiedad de Red Eléctrica Española.

El equipo de gobierno municipal ha reforzado y apoyado la moción, como ha manifestado en varias ocasiones, y ha trasladado la negativa al trazado de estos parques fotovoltaicos a la Conselleria de Empresa, Empleo y Energía del Govern.