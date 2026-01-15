El Ayuntamiento ofrece una vivienda temporal a la familia afectada por el derrumbe mortal en Manacor

El Ayuntamiento precinta la vivienda afectada por el derrumbe en Manacor - AYUNTAMIENTO DE MANACOR

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Manacor ha puesto una vivienda a disposición de la familia perjudicada por el derrumbe mortal de esta madrugada, en el que ha muerto un joven de 18 años, para que pueda alojarse temporalmente y ha precintado la vivienda afectada.

Los técnicos de Urbanismo han inspeccionado el inmueble y firmarán un informe técnico con una serie de recomendaciones urgentes de seguridad, que incluyen la prohibición de entrar en la vivienda, su precinto, acordonamiento de la zona y el desalojo provisional de los vecinos afectados hasta que no se haya hecho una evaluación definitiva.

Según ha informado el Ayuntamiento, una vez se obtenga autorización judicial, los técnicos municipales entrarán para llevar a cabo las tareas de entibación para asegurar la consolidación. Posteriormente, se retirarán las runas y se comprobará detalladamente el estado de la estructura.

Desde el archivo histórico del departamento de Urbanismo han informado que no se ha localizado ninguna solicitud de licencia ni documentación relativa al estado de conservación de esta vivienda.

El Ayuntamiento ha recordado que las personas propietarias tienen la obligación legal de conservar y mantener en buen estado sus bienes inmuebles. En el caso de edificios de más de 30 años, es obligatorio disponer del informe de evaluación de edificios.

Igualmente, los Servicios Sociales han ofrecido una vivienda temporal a la familia, así como asistencia psicológica.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 05.12 horas de esta madrugada, en la calle Sant Francesc de esta ciudad mallorquina, cuando se ha recibido un aviso por un hundimiento en un edificio.

En concreto, según han precisado los Bomberos de Mallorca, el incidente ha consistido en el desmoronamiento del forjado de una habitación de un inmueble de planta baja y una planta. El forjado superior, que correspondía a una cubierta plana, ha caído sobre el piso inferior, afectando posteriormente a otra estancia de la vivienda.