El niño de 13 años herido en el derrumbe de Manacor recibe el alta

Archivo - Puerta de Urgencias del Hospital de Son Espases. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El niño de 13 años que este jueves ha resultado herido en el derrumbe de su casa en Manacor, en el que su hermano de 18 años ha perdido la vida, ha recibido el alta.

El menor permanecía en la UCI del Hospital Son Espases después de haber sido rescatado de entre los escombros por parte de los equipos de emergencias.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 05.12 horas de esta madrugada, en la calle Sant Francesc de esta ciudad mallorquina, cuando se ha recibido un aviso por un hundimiento en un edificio.

En concreto, según han precisado los Bomberos de Mallorca, el incidente ha consistido en el desmoronamiento del forjado de una habitación de un inmueble de planta baja y una planta. El forjado superior, que correspondía a una cubierta plana, ha caído sobre el piso inferior, afectando posteriormente a otra estancia de la vivienda.