El Ayuntamiento de Palma abonará este diciembre la subida salarial del 2,5% al personal municipal

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Palma, en la plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma abonará este mes de diciembre la subida salarial del 2,5 por ciento correspondiente a 2025 al personal municipal en virtud del acuerdo estatal sobre la actualización retributiva del personal del sector público.

Según ha anunciado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, Cort se compromete a abonar este aumento en la nómina de diciembre, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.

Martínez ha explicado que se adelanta así a la posibilidad que permite la normativa de fraccionar el pago durante los próximos tres año, "reafirmando su compromiso con el reconocimiento y la valorización del personal municipal".

El Real Decreto Ley publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) fija un incremento global del 11 por ciento en las retribuciones del personal público, que se aplicará de forma progresiva a lo largo de los próximo tres años (2025-2028).

En este sentido, la normativa establece una primera subida del 2,5 por ciento correspondiente a 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, permitiendo a las administraciones determinar un calendario de pagos.

El Real Decreto fija que el abono podrá distribuirse a lo largo de los ejercicios 2026, 2027 y 2028, o bien hacerse efectivo íntegramente en diciembre de 2025.

El Ayuntamiento de Palma ha optado por la segunda opción e incluirá la subida y el pago de la liquidación de 2025 en la nómina de este mismo mes de diciembre, "garantizando que los trabajadores reciban cuanto antes la actualización retributiva".

Tras la subida de 2025, el Real Decreto-ley contempla incrementos anuales del 1,5 en 2026 --que se podrá sumar un 0,5 por ciento adicional si el IPC alcanza o supera ese porcentaje-- del 4,5 por ciento en 2027 y del 2 por ciento en 2028, completando así un aumento acumulado del 11 por ciento durante todo el periodo.