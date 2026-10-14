El Ayuntamiento de Palma adquiere cuatro vehículos para la Policía Local por más de 164.000 euros

Archivo - Coche de la Policía Local de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado la adquisición cuatro vehículos destinados a las funciones de la Policía Local por un importe superior a los 164.000 euros, con el objetivo de mejorar los recursos de los agentes para facilitar las tareas para la seguridad ciudadana.

La portavoz de Cort, Mercedes Celeste, ha explicado este miércoles en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que esta partida está integrada en el presupuesto de seis millones de euros para inversiones en la Policía Local.

En concreto, son dos vehículos compactos Subaru Crosstrek por un importe de más 78.000 euros y que se destinarán a renovar los coches de la unidad de radar.

Además, se ha adquirido una furgoneta eléctrica Opel Combo por más de 35.000 euros, que se destinará a la sección de talleres, y un todoterreno policial Subaru Solterra por un importe de más de 51.000 euros.