El Ayuntamiento de Palma apoya la candidatura a los Goya del cortometraje mallorquín 'Les imatges arribaren a temps'

El regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, en la proyección del cortometraje 'Les imatges arribaren a temps'. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha expresado su apoyo al corotometraje 'Les imatges arribaren a temps', del cineasta mallorquín Jaume Carrió, en su camino para lograr la nominación a los Premios Goya 2026.

El regidor de Cultura, Javier Bonet, ha asistido este viernes a la presentación pública del cortometraje en pantalla de cine, celebrada en una de las salas de CineCiutat coincidiendo con la recta final del proceso de selección de finalistas de los Premios Goya.

El acto, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, ha consistido en la proyección del cortometraje y un coloquio posterior entre Carrió y el productor Joan Bover. El primero ya ha ganado un Goya, mientras que el segundo ha sido nominado en dos ocasiones.

Durante el encuentro, Bonet ha agradecido al cineasta su trabajo y le ha trasladado su enhorabuena por el recorrido del cortometraje, que será proyectado, entre otros espacios, en el marco de la programación del Cinema a la Fresca 2026, después de que el Consistorio haya adquirido los derechos de exhibición del corto.

'Les imatges arribaren a temps' es un cortometraje documental y uno de los 18 candidatos seleccionados por la Academia de Cine, dentro de la categoría de Mejor Cortometraje Documental. A través de una mirada reflexiva, la obra aborda la manera en que la sociedad captura los recuerdos, así como el propio acto de hacer cine.