El Ayuntamiento de Palma autoriza el cambio de uso a viviendas de 12 locales

Archivo - El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo. - CORT - Archivo

Luz verde a la construcción de un edificio de 72 viviendas de precio limitado en Es Pil·larí

PALMA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este martes la concesión de licencias de diversa tipología que hacen referencia al cambio de uso a vivienda de 11 locales de diferentes zonas de la ciudad.

A estas reconversiones se suma una más que ha recibido el visto bueno de la Comisión de Centro Histórico, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Además, la Gerencia de Urbanismo ha autorizado la licencia para la construcción de un edificio de 72 viviendas a precio limitado en la calle Francisca Bosch, situada en el barrio de Es Pil·larí.

Este proyecto incorporará un equipamiento asistencial de 540 metros cuadrados (m2) y un jardín terraza de otros 330 m2. La mayoría de las viviendas serán de uno o dos dormitorios, con superficies de entre 50 y 75 m2, respectivamente.

La Comisión de Centro Histórico, por su parte, también ha dado luz verde a dos proyectos de intervención destinados a mejorar el estado de conservación de los edificios Flassaders y Casal Balaguer.

Al margen de estas actuaciones, ha detallado Cort, también se ha aprobado el proyecto para la reforma integral de los baños y la mejora de la accesibilidad en el CEIP Rei Jaume I.

Este incluye, en su primera fase, la renovación de los baños en la zona oeste del centro, la instalación de rampas interiores y exteriores para cumplir con la normativa vigente y la incorporación de un ascensor adaptado con tres paradas.

LIMPIEZA DE GRAFITIS

Otro de los asuntos tratados en la Comisión de Centro Histórico ha sido la retirada de pintadas vandálicas en 18 edificios catalogados de Palma.

Las actuaciones se han llevado a cabo en el monasterio de Santa Elisabeth, la iglesia de Santa Eulàlia, la iglesia de Santa Fe, la fachada del Ayuntamiento, Can Vivot, la iglesia de Santa Catalina de Sena, el Aljub de la calle Llences, Can Martí Feliu, el pasaje entre las calles Magí y les Soltes, los molinos de Garleta y d'en Gelós, el Casal Solleric, Can Weyler, la iglesia de Sant Antoni de Viana, la iglesia de la Concepció, el monasterio de la Concepció, Ca n'Oleo, la iglesia de San Jaime y el monasterio de Santa Teresa.