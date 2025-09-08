El Ayuntamiento de Palma cierra parques y jardines ante la alerta naranja por lluvias y tormentas

El Ayuntamiento de Palma activa el Plan Territorial Municipal en fase de preemergencia ante las lluvias - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha activado el Plan Territorial Municipal en fase de preemergencia a partir de las 21.00 horas de este lunes ante la alerta naranja por lluvias y tormentas y, como medida preventiva, cerrará el acceso a todos los parques y jardines municipales a partir de las 22.00 horas.

Según ha informado Cort, también quedan suspendidos todos los mercados temporales programados en zonas al aire libre. Las restricciones estarán vigentes durante todo el periodo de alerta.

El Ayuntamiento recomienda a la población minimizar desplazamientos, evitar cruzar torrentes o zonas bajas, no refugiarse bajo árboles, especialmente si están aislados, y asegurar puertas, ventanas y objetos en exteriores para prevenir accidentes causados por el viento.

En caso de tormenta, si se circula en coche, es importante extremar la precaución y evitar detenerse en zonas con riesgo de inundación. En caso de producirse una inundación en sótanos o aparcamientos, no se debe intentar acceder para retirar vehículos u objetos personales, ya que puede ser peligroso.

Desde Cort se insta a la ciudadanía a seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y a mantenerse informada a través de los canales oficiales.