El Ayuntamiento de Palma compra el inmueble de Ca ses Monges para destinarlo al futuro centro de día de Sant Jordi

PALMA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha formalizado la compra del inmueble de Ca ses Monges para destinarlo al futuro centro de día del barrio de Sant Jordi.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha firmado este viernes una adquisición que ha supuesto una inversión de 682.327 euros, financiados con fondos de la ley de capitalidad.

Este nuevo centro de día, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, permitirá incorporar 30 nuevas plazas a la red municipal de atención a la dependencia.

La construcción del futuro centro de día de Sant Jordi, que contará con un presupuesto estimado de 1,8 millones de euros, buscará dar respuesta a una reivindicación histórica del barrio y permitir ofrecer atención integral y personalizada a personas mayores en situación de dependencia, incluyendo servicios terapéuticos, asistenciales y de apoyo a las familias.

El proyecto prevé la reforma integral del edificio para adaptarlo a su nuevo uso como centro de día, que se ubicará en la planta baja, mientras que el resto del inmueble se destinará a nuevos espacios de uso público para el barrio. El inicio de las obras está previsto para este 2026 y su finalización, en 2030.

La construcción del nuevo equipamiento será ejecutada por el Govern, a través del Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, presentado esta misma semana por el Ayuntamiento y el Ejecutivo autonómico, que contempla la creación de 320 plazas para personas dependientes mediante la construcción en distintos barrios de Palma de hasta seis equipamientos.

Entre ellos, una nueva residencia, cinco centros de día --incluido el de Sant Jordi-- y un recurso de vivienda supervisada, con una inversión global de 28,3 millones de euros durante esta legislatura.