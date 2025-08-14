El Ayuntamiento de Palma construirá un edificio administrativo y otro auxiliar en la perrera de Son Reus

Archivo - Un perro del Centro de Bienestar Animal de Son Reus - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

Cort y el Consorcio de Transportes de Mallorca firman un convenio para integrar los sistemas tarifarios de EMT y TIB

PALMA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado inicialmente dos proyectos básicos para la construcción de dos edificios en el recinto del Centro Sanitario Municipal de Protección Animal de Son Reus.

Según ha informado este jueves la regidora de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad, Lourdes Roca, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El primero de ellos es el proyecto básico, de ejecución e integrado de actividad para la creación de un edificio administrativo que sustituirá al actual, ubicado en la misma parcela. Este nuevo inmueble se adaptará al entorno y al desnivel del terreno, mejorando su integración en el conjunto del centro, facilitando el acceso y creando un espacio más acogedor.

El edificio existente, con aproximadamente 200 metros cuadrados, alberga funciones administrativas que se mantendrán en el nuevo edificio, integrando áreas de trabajo, salas de reuniones, aulas, almacenes y vestuarios. El presupuesto es de 1,3 millones de euros y el plazo de ejecución previsto es de diez meses.

Igualmente, se ha aprobado de forma inicial el proyecto básico y de ejecución de un nuevo edificio auxiliar independiente dentro del complejo de Son Reus.

Este nuevo edificio pretende resolver una serie de necesidades detectadas, entre ellas la habilitación de un espacio de almacenaje para los alimentos y el pienso destinado a los animales que se alojan en el centro, y la dotación de servicios higiénicos diferenciados para adultos y menores en el aula de educación ambiental. En este caso, el presupuesto estimado es de 440.000 euros.

CONVENIO TRANSPORTE

La Junta de Gobierno de Cort de este jueves, por otro lado, ha aprobado la firma del convenio de colaboración entre el Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM), el Ayuntamiento y la EMT Palma para la integración tar4ifaria de los servicios de transporte regular de viajeros.

La regidora ha señalado que el objetivo es que los usuarios puedan usar indistintamente los títulos de transporte tanto en las redes urbanas como interurbanas. Asimismo, se facilitarán los trasbordos y el uso combinado entre ambos servicios.

Se estima que el gasto para el CTM será de 2,6 millones de euros, mientras que el gasto total de la EMT para 2025 será de 382.000 euros. El convenio tendrá una duración inicial de un año, prorrogable cuatro años más.