Archivo - Fachada del edificio del Ayuntamiento de Palma en la Plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha dado luz verde a la contratación de las obras de demolición de un edificio situado en la avenida de Joan Miró, declarado en ruina, con el objetivo de crear un paso peatonal que conecte esta vía con la plaza de la Mediterrània.

La portavoz del Consistorio, Mercedes Celeste, ha informado de esta decisión en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, que tendrá un presupuesto base de licitación de poco más de 669.000 euros y un plazo de ejecución de 15 días.

Cabe recordar que la Junta de Govern ya aprobó el proyecto de demolición de este inmueble el pasado 7 de octubre. Con este nuevo acuerdo, el Ayuntamiento da un paso más con la aprobación del expediente de contratación y el inicio del procedimiento para adjudicar las obras.

Esta actuación tiene como objetivo avanzar en la recuperación y transformación de este espacio, con la previsión de crear un nuevo paso peatonal que conecte la avenida de Joan Miró con la plaza de la Mediterrània.

SEIS CONTENEDORES PARA GUARDAR MATERIAL DE LOS BOMBEROS

Por otra parte, Cort ha aprobado iniciar el expediente de contratación del suministro de seis módulos metálicos de almacenamiento equipados destinados al Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS), con un presupuesto base de licitación de poco más de 85.000.

Se trata de seis estructuras modulares de aproximadamente seis metros de longitud que se utilizarán como espacios de almacenamiento para guardar equipos de protección individual, herramientas y material operativo de los Bomberos de Palma.

La adquisición permitirá habilitar espacios alternativos de almacenamiento durante las obras de reforma de las cocheras del parque central Magdalena Rigo, que se estima que dure un año.

Asimismo, estos nuevos módulos darán respuesta a las necesidades de los grupos de formación especializada, entre los que se encuentran los equipos de rescate vertical, incendios estructurales, ayudas técnicas, rescate en estructuras y conducción. Estos grupos cuentan con material específico que requiere espacios propios para su almacenamiento y organización.

Otra de las ventajas de estas estructuras es su carácter móvil, que permitirá transportar y desplegar material especializado en intervenciones extraordinarias en las que los Bomberos de Palma colaboren con otros servicios de emergencias.

Una vez finalizadas las obras del parque central Magdalena Rigo, parte de los módulos podrán trasladarse al futuro campo de maniobras de Son Reus, donde se destinarán al almacenamiento de material logístico y formativo.

En este sentido, cabe recordar que el presupuesto municipal de 2027 ya contempla una partida destinada a la construcción de un nuevo campo de prácticas para los Bomberos de Palma, una infraestructura que permitirá mejorar los recursos y las instalaciones para la formación especializada del servicio.

AYUPAS PARA ACTIVIDADES CULTURALES

Asimismo, la Junta de Gobierno ha aprobado la concesión definitiva de las subvenciones correspondientes a la Línea 2 de la convocatoria pública de ayudas de 2025, destinadas a apoyar la producción y las actividades de dinamización cultural de la ciudad, con una dotación total de 74.000 euros.

Estas ayudas tienen como objetivo fomentar la creación, la producción y la difusión cultural en Palma, así como respaldar a las entidades y profesionales que contribuyen a enriquecer la oferta cultural del municipio.

En esta convocatoria se han concedido subvenciones a un total de diez proyectos, seleccionados de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en las bases reguladoras.

Los proyectos beneficiarios son Til Teatre Elastic 9 SL --por el Festival Internacional de Teatro de Títeres--, Centre Musical Es Gremi SL, El Obrador de lo Real SL --por la VI edición del Festival de Cine Documental de Mallorca, MajorDocs--, la Associació Acadèmia 1830 --por el Festival de Clàssica 2024/2025--, Joan Cassanyes Roig --por Fat i Fat Fest Palma 2025--, Mallorcòpera --por el Festival Mallorcòpera 2025 y SonsCat 2024/2025--, Art Obert Fran Reus SL --por el proyecto La Bibi + Reus City--, Ensaïmada Musical SL --por la Fira Internacional del Disc--, Aluz Soluciones Integrales SL --por Summa Mallorca 2025, la feria de arte contemporáneo-- y Evolution International Film Festival.

Con esta convocatoria, la corporación local trata de reafirmar su compromiso con el tejido cultural de la ciudad y con el apoyo a las entidades y creadores que contribuyen a diversificar la oferta artística y favorecen el acceso de la ciudadanía a las distintas expresiones culturales.

La Junta de Govern también ha aprobado adjudicar a Gabriel Julià Adrover el contrato del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del reloj situado en la fachada del Ayuntamiento de Palma, conocido popularmente como 'En Figuera'.

El contrato cuenta con un importe total estimado de casi 21.000 euros y tendrá una duración de cuatro años, con posibilidad de una prórroga de un año adicionales.

El reloj de En Figuera es uno de los elementos más emblemáticos del patrimonio histórico de Palma. Sus orígenes se remontan al siglo XIV y, a lo largo de los siglos, ha sido testigo de diferentes transformaciones y traslados hasta alcanzar su ubicación actual en la fachada del Ayuntamiento.

Tanto el reloj como su campana, vinculada al maestro platero Pere Joan Figuera, forman parte de la memoria histórica y del patrimonio de la ciudad. Con esta adjudicación, el Ayuntamiento garantiza el mantenimiento y el correcto funcionamiento de este elemento histórico, así como su conservación como parte del patrimonio municipal.