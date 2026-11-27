El Ayuntamiento de Palma derriba diez construcciones ilegales en un nuevo operativo en Son Banya - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha llevado a cabo este viernes un nuevo operativo en el ámbito de Son Banya-Son Riera que se ha saldado con el derribo de diez construcciones levantadas ilegalmente y que incumplían la normativa urbanística vigente.

La actuación, según ha detallado Cort en un comunicado, ha comenzado a las 09.00 horas y ha contado con la participación de una veintena de agentes de la Policía Local de Palma, que han coordinado el dispositivo, así como con la colaboración de la Policía Nacional.

Durante la intervención se han derribado diez casetas, de entre cuatro y 12 metros cuadrados, además de retirar un remolque frigorífico.

Por parte de la Policía Local de Palma han participado efectivos de la Unidad de Intervención Inmediata (UII), la Unidad de Seguridad Integral (USEI) y la Unidad de Drones (Udrop). El operativo ha contado también con la intervención de los servicios municipales competentes, entre ellos el área de Urbanismo.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, acompañado del teniente de alcalde y regidor de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá, y del coordinador del área, Albert Abad, ha asistido al desarrollo del operativo, que se enmarca en el compromiso del Consistorio de actuar con firmeza ante cualquier incumplimiento de la normativa y evitar la proliferación de nuevas construcciones ilegales en Son Banya.

La intervención da continuidad a las actuaciones que Cort desarrolla de manera periódica en este ámbito para garantizar el cumplimiento de la legalidad urbanística y responder de forma efectiva ante las irregularidades detectadas.