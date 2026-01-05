El Ayuntamiento de Palma destina cerca de 36.000 euros a renovar el pavimento de seis parques

Pavimento renovado del parque de Can Terrers de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha llevado a cabo la renovación del pavimento de seis parques de la ciudad con una inversión aproximada de 35.700 euros.

En concreto, las actuaciones se han realizado en los parques Músico Arieta --cerca de 1.500 euros--, Canonge Tarongí --poco más de 3.000 euros--, parque Wifi --casi 15.000 euros--, bosque de la Ribera --aproximadamente 4.700 euros--, Can Terrers --casi 5.600 euros-- y Jorge Luis Borges --más de 6.000 euros--.

En una nota de prensa, la corporación municipal ha explicado que en todos ellos se ha sustituido el pavimento por uno nuevo, al mejorar así la seguridad, accesibilidad y comodidad de los usuarios.

Asimismo, se han renovado los columpios de los parques Son Fuster Nou, Sa Indioteria, Bernat Visca, Estadi Balear, Pil·larí Nou y Es Carnatge, con una inversión de casi 22.500 euros, para garantizar espacios de juego "más seguros y atractivos" para los más pequeños.

Además, el Ayuntamiento ha instalado 65 jardineras en el paseo marítimo de Playa de Palma para embellecer la zona y mejorar la seguridad de los peatones, con un presupuesto que ha rondado los 82.000 euros.

"Con estas actuaciones, el Consistorio reafirma su compromiso con el mantenimiento y mejora de los espacios públicos, al ofrecer entornos más seguros, accesibles y agradables para toda la ciudadanía", ha remarcado.