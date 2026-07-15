El Ayuntamiento de Palma destinará casi dos millones de euros para renovar las instalaciones de la perrera de Son Reus

Archivo - Perros en el centro municipal de Son Reus. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha dado luz verde a la licitación de las obras y servicios para construir un nuevo edificio administrativo y otro auxiliar en el Centro Sanitario Municipal de Protección Animal de Son Reus, con un presupuesto base de alrededor de dos millones de euros.

La portavoz del gobierno municipal, Mercedes Celeste, ha concretado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, que esta inversión permitirá modernizar unas instalaciones que necesitaban "una renovación importante" para adaptarse a las necesidades actuales del servicio y mejorar tanto la atención a los animales, como las condiciones de trabajo del personal.

Cabe recordar que el proyecto básico y de ejecución fue aprobado por la Junta de Gobierno en agosto de 2025, con un contrato dividido en tres lotes. El primero corresponde a la construcción del nuevo edificio administrativo; el segundo, a la ejecución de un edificio auxiliar independiente; y el tercero comprende los servicios de asistencia técnica.

Los plazos de ejecución previstos son de diez meses para los lotes correspondientes a la construcción del edificio administrativo y a los servicios de asistencia técnica, y de un año para la construcción del edificio auxiliar.

El proyecto contempla la demolición del actual edificio administrativo, de aproximadamente 200 metros cuadrados, situado en la misma parcela, para levantar en su lugar unas nuevas instalaciones "más modernas, accesibles y funcionales".

El nuevo edificio trata de mejorar la organización de los accesos y de los espacios de trabajo. Mantendrá los usos administrativos actuales e incorporará nuevas dependencias, entre ellas despachos, salas de reuniones, un aula de formación, almacenes y vestuarios para el personal.

Asimismo, se construirá un edificio auxiliar independiente, de unos 100 metros cuadrados en planta baja, destinado a cubrir nuevas necesidades del centro. Entre otros espacios, dispondrá de una zona específica para el almacenamiento de alimentos y pienso para los animales, junto con servicios higiénicos diferenciados para adultos y menores vinculados al aula de educación ambiental.

Del presupuesto total, casi 1,5 millones de euros se destinan a la construcción del nuevo edificio administrativo, más de 440.000 euros al edificio auxiliar y casi 82.000 euros, a los servicios de dirección facultativa, dirección de ejecución de las obras y coordinación de seguridad y salud.

Durante la ejecución de las obras se garantizará en todo momento la continuidad del servicio. Para ello, está previsto que los vestuarios del personal de limpieza y mantenimiento se trasladen provisionalmente a la planta superior de la clínica veterinaria, mientras que la atención al público y los servicios administrativos se reubicarán temporalmente en el aula de formación.

NUEVA COMISARÍA EN EL ANTIGUO PARQUE DE BOMBEROS DE SON CASTELLÓ

Por otra parte, el mismo órgano de gobierno local ha aprobado este miércoles el expediente de contratación para el arrendamiento del inmueble que fue el antiguo parque de bomberos de Son Castelló, que se convertirá en una nueva comisaría de la Policía Local de Palma.

Esta actuación se enmarca en el compromiso del Ayuntamiento de reforzar la seguridad ciudadana mediante el incremento de los efectivos policiales, la mejora de las infraestructuras y medios materiales del cuerpo.

En este sentido, la futura comisaría permitirá incrementar la capacidad operativa del cuerpo y reforzar el modelo de policía de proximidad. Además, se sumará al conjunto de actuaciones previstas para modernizar y ampliar la red de dependencias de la Policía Local.

La nueva comisaría responde a la necesidad de disponer de más espacio para dar respuesta al importante crecimiento de la plantilla previsto para los próximos años. A lo largo de 2026 se incorporarán alrededor de 170 nuevos agentes y, durante 2027, está prevista la llegada de otros 50 efectivos.

Tal y como ha explicado Celeste, el inmueble, propiedad de la Asociación de Industriales de Mallorca (Asima), ha sido seleccionado tras analizar las distintas alternativas disponibles en la zona de Son Castelló.

Los informes técnicos concluyen que se trata del "único espacio" que reúne las condiciones funcionales necesarias para este uso, motivo por el que se ha optado por su adjudicación directa. El proyecto de adecuación de las instalaciones ha sido redactado por el Ayuntamiento y ya se encuentra finalizado.

Las obras, con un presupuesto de ejecución aproximado de un millón de euros, serán ejecutadas y financiadas íntegramente por la propiedad antes de la puesta en funcionamiento de las nuevas dependencias.

La futura comisaría ocupará el sótano, además de la planta baja, la primera y la segunda del antiguo parque de bomberos y tendrá capacidad para albergar a cerca de 150 agentes. Las instalaciones contarán con zonas de oficinas, salas de reuniones y de 'briefing', vestuarios, almacenes, dependencias técnicas y de servicio, así como espacios de aparcamiento para los vehículos policiales. El acuerdo aprobado autoriza un gasto máximo de 3,52 millones de euros para cubrir el contrato de arrendamiento durante los 20 años de vigencia previstos.

DOS NUEVOS DRONES PARA LA POLICÍA LOCAL

Por último, la Junta de Gobierno ha aprobado este miércoles la adjudicación del contrato para el suministro de dos nuevos sistemas de aeronaves no tripuladas --drones-- destinados a la Policía Local de Palma.

El contrato ha sido adjudicado a la empresa ACRE Soluciones Topográficas Alquiler y Venta, por un importe total de más de 20.000 euros.

La adquisición contempla un primer equipo, dotado de accesorios y capacidad para operar en condiciones meteorológicas adversas, por un importe cercano a los 12.000 euros y un segundo equipo con accesorios y avanzadas prestaciones para la observación nocturna, además de funciones de geolocalización, por alrededor de 9.000.

Estos nuevos dispositivos se incorporarán a la Unidad de Drones (UDROP) de la Policía Local de Palma y permitirán reforzar la vigilancia y la seguridad en espacios públicos con gran afluencia de personas, especialmente durante acontecimientos deportivos, fiestas y otros eventos.

Asimismo, pretenden la capacidad operativa del cuerpo policial al facilitar la monitorización de amplias zonas, reforzar las tareas de prevención y vigilancia y prestar apoyo a las unidades policiales en situaciones de emergencia, además de colaborar con otras áreas municipales cuando sea necesario.

En el marco del compromiso del equipo de gobierno con la modernización y la mejora de los medios materiales de la Policía Local, la Junta también ha aprobado el expediente de contratación para el suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema electrónico de custodia, control y gestión de las llaves de los vehículos policiales.

El contrato cuenta con un presupuesto máximo de licitación superior a los 82.000 euros y permitirá automatizar la asignación de las llaves a las patrullas al inicio de cada turno, al facilitar a los mandos un mayor control sobre las entregas y devoluciones y reforzar la seguridad en la custodia de las llaves.

El proyecto incluye la instalación de cinco armarios electrónicos inteligentes conectados a una única plataforma de software en entorno web. Dos de ellos se ubicarán en las instalaciones de Sant Ferran, mientras que los otros tres se instalarán en las prefecturas Este, Oeste y Litoral.

"Estas actuaciones forman parte del compromiso del Ayuntamiento de Palma con la modernización de la Policía Local, mediante la incorporación de nuevos recursos que mejoran la capacidad operativa del cuerpo y las condiciones de trabajo de los agentes", han resaltado.