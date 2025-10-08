El Ayuntamiento de Palma destinará más de un millón de euros al alquiler de 26 vehículos para distintas áreas

La portavoz del Ayuntamiento y regidora de Haicenda, Función Pública y Gobierno Interior, Mercedes Celeste, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha adjudicado la contratación de 26 vehículos de alquiler de diferente tipología, por un presupuesto aproximado de 1,1 millones de euros.

La portavoz del Cort, Mercedes Celeste, ha concretado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, que estos automóviles irán destinados a diversas áreas de la corporación municipal, aunque la mayoría se destinarán a Infraestructuras y Accesibilidad y dos de ellos se dedicarán a la protectora de Son Reus.

El contrato se divide en cinco lotes, uno para siete furgonetas eléctricas con compartimento de carga, otro a cinco furgonetas eléctricas tipo combi, otro para 11 turismos eléctricos, otro para un turismo 4x4 y otro para dos furgonetas híbridas con compartimento de carga --estas son para el centro de Son Reus--.