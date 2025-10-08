Cort espera tener cerrados los quioscos "el mínimo tiempo posible" y estudiará la posibilidad de licitarlos de nuevo

Archivo - Foto de un quiosco cerrado, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha indicado que espera que los quioscos de prensa municipales mantengan su cierre "el mínimo tiempo posible" y ha apuntado a la posibilidad de sacar una nueva licitación para restablecer el servicio.

Así lo ha explicado la portavoz del Consistorio, Mercedes Celeste, al ser preguntada en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, por el futuro de estos establecimientos municipales.

La representante local ha manifestado que el Ayuntamiento está "muy decepcionado" por el cierre y el escenario que manejan es que se resuelva "cuanto antes mejor", porque los perjudicados "son los ciudadanos".

Así, ha señalado que se analizará la posibilidad para que la actual concesionaria abone la deuda y, en caso de que presente un concurso de acreedores, el Ayuntamiento de Palma se presentará como uno de ellos.

"El Ayuntamiento hará todo lo que esté en sus manos para resolver este asunto lo antes posible pero lo que no puede ser es cerrar de esta manera", ha recalcado.