El Ayuntamiento de Palma esperará a un eventual desalojo para estudiar si sanciona a los acampados por la vivienda

Archivo - El alcalde de Palma, Jaime Martínez, atiende a los medios durante una visita al antiguo cuartel de Son Busquets, a 17 de septiembre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma esperará a ver si la Delegación del Gobierno en Baleares ordena el desalojo de la acampada por la vivienda de la plaza de España para estudiar si sanciona a sus participantes por el incumplimiento de las ordenanzas municipales.

De este modo se ha pronunciado el alcalde, Jaime Martínez, un día después de que la Policía Local de Palma identificara a los acampados y los operarios de Emaya retiraran varios objetos que estos tenían dispuestos en la calle.

Martínez, como ya dijo el martes, ha considerado que los acampados sí que están incumpliendo las ordenanzas de convivencia cívica y de ocupación de la vía pública. "Pero es una opinión", ha matizado.

El primer edil ha recordado que es la Delegación del Gobierno quien autorizó "sine die" la concentración y que, por lo tanto, también deberá ser quien ejecute el eventual desalojo.

"Ayer llegamos hasta donde podíamos llegar, hacer cumplir las ordenanzas hasta el punto que podemos. Y le trasladamos a la Delegación que hay que hacer lo mismo que en Madrid", ha apuntado. El viernes se celebrará una Junta Local de Seguridad en la que volverán a insistir a la administración estatal para que "adopte una decisión que ya debería haber adoptado".

Preguntado por los eventuales expedientes sancionadores que se les pueda abrir a los acampados por el supuesto incumplimiento de las ordenanzas, algo que ya deslizó el martes, Martínez ha dicho que no avanzarán hasta que la Delegación no aclare "si siguen amparados por el derecho de manifestación que les dieron".

"Espero que la declaración pueda aclarar si están incumpliendo las ordenanzas. Y, si es así, lógicamente se les abrirá el expediente que toca, como a cualquier ciudadano de Palma", ha apuntado.

Desde la Delegación del Gobierno alejaron la posibilidad de que se desaloje la acampada, como se hizo en Madrid, al entender que siguen amparados en el derecho a la manifestación. La organización de la 'Acampada per l'Habitatge' ha asegurado este miércoles que no tienen previsto desmantelar la acampada tras una actuación de la Policía Local que les da "más fuerzas" para continuar con su movilización.