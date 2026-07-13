El Ayuntamiento de Palma guarda un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Blanco - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha guardado este lunes un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Blanco, regidor del Ayuntamiento de Ermua, coincidiendo con el 29º aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA.

El acto ha sido convocado por el Consistorio en adhesión a la convocatoria promovida por la Fundación Miguel Ángel Blanco bajo el lema 'XXIX Aniversario Miguel Ángel Blanco. Tu legado nos compromete'.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presidido el acto, que ha contado con la asistencia de regidores de la corporación municipal, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, así como representantes del Consell de Mallorca y del Govern, según ha informado Cort en una nota de prensa.

Tras el minuto de silencio, se ha procedido a la lectura del manifiesto de la fundación, a cargo de la presidenta de la Asociación de Gent Gran de Can Pastilla, Conchita Gatell; la madre de Diego Salvá Lezaún, una de las últimas víctimas mortales de ETA, Montserrat Lezaún; y el miembro de la Asociación de Debate Balear Joan Mascaró.

En declaraciones a los medios, el alcalde de Palma ha subrayado el respaldo del Ayuntamiento de Palma a la convocatoria, destacando que se trata de "un día importante para recordar la historia y aquellas situaciones que, en su momento, iniciaron un cambio en España".

"Hoy es un día de estar al lado de todas las víctimas del terrorismo y no olvidar, para que las generaciones venideras conozcan la historia y lo que no tiene que volver a pasar en este país", ha concluido Martínez.