El Ayuntamiento de Palma invierte cerca de 74.700 euros en la mejora de instalaciones deportivas municipales

Nueva cubierta polideportivo Toni Pizà - CORT

PALMA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal del Deporte (IME) ha invertido cerca de 74.700 euros en diferentes actuaciones de mejora en equipamientos deportivos municipales -los polideportivos David Muntaner, Es Vivero y Toni Pizà- con el objetivo de reforzar la seguridad de los usuarios y ofrecer unas instalaciones eficientes y de calidad.

Según ha detallado en un comunicado el Ayuntamiento de Palma, en el polideportivo David Muntaner se ha llevado a cabo la instalación de un nuevo depósito de agua sanitaria y la adecuación del canal de recogida de aguas pluviales, con una inversión total de 32.500 euros.

En concreto, se ha sustituido el antiguo aljibe soterrado por un nuevo depósito de agua sanitaria en superficie de 4.000 litros, tipo Aquablok, para evitar filtraciones y proteger la instalación frente a daños externos y condiciones climatológicas adversas.

Esta actuación permite eliminar el riesgo de legionela, mejorando la calidad y seguridad del suministro de agua. Asimismo, se ha eliminado el desnivel de existente en la rasa perimetral de recogida de pluviales, mejorando la seguridad y evitando acumulaciones de agua.

Por otro lado, en el polideportivo de Es Vivero se ha sustituido la antigua caldera por un nuevo sistema de producción de agua caliente sanitaria instantánea en el pabellón. La actuación, con un presupuesto total de 19.000 euros, supondrá una mejora en la eficiencia energética.

Además, en el polideportivo Toni Pizà se ha ejecutado una actuación de mejora de la estanqueidad de la cubierta, con una inversión de 23.000 euros. La intervención ha consistido en la reparación de diversas zonas de la cubierta.

Estos trabajos han incluido la colocación de medios de elevación, limpieza integral de la cubierta y canalones, reparación de chapa metálica y la aplicación de poliuretano para consolidar la superficie. También, se ha ejecutado la impermeabilización mediante un sistema de poliurea, proyectada en caliente, creando una capa continua y de alta resistencia, con protección frente a rayos UV y una vida útil estimada superior a los 20 años. Esta actuación permite evitar filtraciones, prevenir daños estructurales y garantizar el correcto funcionamiento de la instalación deportiva.

Con todas estas inversiones, el IME asegura que reafirma su compromiso con el mantenimiento y la mejora continua de las instalaciones deportivas municipales, priorizando la seguridad y la calidad del servicio.