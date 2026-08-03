El Ayuntamiento de Palma mejora la accesibilidad y amplía las zonas de sombra en la plaza de Can Alonso

Plaza de Can Alonso, en Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha llevado a cabo varias actuaciones para mejorar la accesibilidad y ampliar las zonas de sombra y la vegetación en la plaza de Can Alonso.

Las últimas actuaciones han finalizado este julio y dan respuesta a las demandas de los vecinos del barrio, según ha subrayado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

La regidora de Infraestructuras y Accesibilidad, Belén Soto, y el regidor de Movilidad, Antonio Deudero, han visitado recientemente la plaza acompañados por representantes vecinales para conocer el resultado de las actuaciones.

En la visita también han participado la gerente de la SMAP, Lydia Pérez, y el coordinador general de Infraestructuras y Accesibilidad, Juanjo Lemm.

El Ayuntamiento ha destacado que desde 2023 ha destinado cerca de 80.000 euros a la mejora de este espacio público situado frente al casal de barrio de Can Alonso, con el objetivo de hacerlo más accesible y confortable para los vecinos.

Concretamente, se ha incrementado la vegetación con la instalación de tres nuevas jardineras bajo la pérgola, plantadas con buganvilias. También se ha mejorado la accesibilidad al casal de barrio gracias a la remodelación de su acceso.

Esta intervención, con una inversión superior a los 10.000 euros, ha incluido la demolición de la antigua escalera y la construcción de dos nuevos tramos alineados con las puertas de acceso al edificio, equipados con barandillas de acero inoxidable, bandas antideslizantes y peldaños debidamente señalizados para facilitar un acceso más seguro.

Asimismo, el Consistorio ha instalado diez lonas, que generan aproximadamente 120 metros cuadrados de sombra sobre la plaza. Estos trabajos, ejecutados en tres días, han supuesto una inversión de 1.500 euros.

Estas actuaciones se suman a otras mejoras impulsadas en los últimos años, entre las que destacan la instalación, en 2025, de una pérgola de sombreado, así como la creación de una zona de juegos infantiles y otra dotada de aparatos biosaludables.