El Ayuntamiento de Palma mejora la accesibilidad y la eficiencia energética en varias calles de Son Oliva

Una calle del barrio de Son Oliva de Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha llevado a cabo actuaciones de mejora de la accesibilidad y de la eficiencia energética en el barrio de Son Oliva, con una inversión total de 600.000 euros.

Entre las intervenciones finalizadas, según ha destacado Cort en una nota de prensa, se encuentran la renovación de aceras y pavimento en las calles Francisco Asenjo y Cruells.

En la primera, con 78.000 euros, se han renovado 530 metros cuadrados de pavimento y se han adaptado las aceras a la normativa en materia de accesibilidad. También se ha intervenido en la aceras interiores del parque y en las situadas frente al mismo y se han reubicado y renovado alcorques.

En el caso de la calle Cruells, con una inversión de 113.000 euros, se ha actuado en 810 metros cuadrados renovando aceras y pavimiento y sustituyendo más de 200 metros lineales de bordillo.

Igualmente, se han mejorado los alcorques, se ha optimizado la evacuación de aguas pluviales y se han adaptado las jardineras de la zona.

La actuación contempla también la modernización del alumbrado público de las calles Jacinto Verdaguer, Eusebi Estada y Tomás Luis de Victoria, donde, con una inversión de 411.600 euros, se está llevando a cabo la sustitución de 556 puntos de luz por tecnología LED -406 en Jacinto Verdaguer y Eusebi Estada, y otros 150 en Tomás Luis de Victoria-.