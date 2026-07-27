El Ayuntamiento de Palma niega haber puesto "trabas" a la protesta contra la saturación y responsabiliza a la Delegación

Decenas de personas durante una manifestación contra la saturación turística, frente a la Catedral-Basílica de Santa María de Mallorca, a 26 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha negado haber puesto "trabas" a la organización de la manifestación contra la masificación turística celebrada este domingo en la ciudad, como han criticado los organizadores, y ha responsabilizado a la Delegación del Gobierno de cualquier incidente relacionado con la ubicación del final de la protesta.

El regidor de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá, ha señalado que "de quien depende la autorización y los itinerarios" no es el Consistorio sino la Delegación del Gobierno, a quien ha instado a "dar explicaciones".

La plataforma 'Menys Turisme, Més Vida' ha acusado a Cort de poner "numerosos impedimentos y trabas" a la celebración de esta protesta. En un comunicado, han explicado que después de que el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno autorizaran la finalización de la manifestación en Ses Voltes, la Policía Nacional les comunicó dos días antes de la movilización que únicamente permitiría el acceso de 2.000 personas, "sin ofrecer ninguna alternativa".

Tras contactar de inmediato con el Ayuntamiento de Palma y ante su negativa a cambiar el espacio por falta de previsión, de acuerdo con su versión, se vieron obligados a mantener el final del recorrido en Ses Voltes.

Además de la "inacción de Cort", explican que tampoco se habilitó el punto de electricidad solicitado al Consistorio para conectar el equipo de sonido, por lo que tuvieron que usar un generador propio.

Finalmente, han criticado los "impedimentos" sufridos para celebrar actos en la vía pública. "Cambios de última hora sin alternativas, sin colaboración ni atención y negando escenarios y puntos de suministro eléctrico", han lamentado.

LAS CARGAS POLICIALES

Bauzá, preguntado al respecto durante una rueda de prensa celebrada la mañana de este lunes, ha rehusado hacer una valoración de la manifestación y de las cargas policiales que sucedieron al finalizar, en la que al menos ocho personas resultaron heridas y hubo una detención.

"A quien corresponde detallar lo que ocurrió ayer es a la Delegación del Gobierno (...). En estos momentos, y después de lo que vimos y vivimos ayer, seamos muy prudentes. Por lo tanto, por nuestra parte, respeto y prudencia", ha subrayado.

También ha explicado que el hecho de que muchos establecimientos del centro de la ciudad retirasen sus terrazas antes de que llegasen los manifestantes es algo "habitual" para evitar" cualquier alteración".