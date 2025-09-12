El Ayuntamiento de Palma ofrecerá más de 3.900 plazas para las 245 actividades de los Casals de Barri

La teniente de alcalde y regidora de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Palma, Lourdes Roca, presenta la programación 2025-2026 de los Casals de Barris. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

El Ayuntamiento de Palma ha presentado este viernes la programación municipal de las actividades de los 11 Casals de Barri para el primer trimestre del curso 2025-2026, en el que se ofertarán más de 3.900 plazas en 245 actividades.

Los diferentes eventos comenzarán la primera semana de octubre en los casales de s'Escorxador, Santa Catalina, Es Jonquet, Camp d'en Serralta, Pere Garau, Son Gotleu, Son Espanyol, Sant Agustí, Son Cladera, Sant Jordi y S'Hostalot, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

Durante la presentación, la teniente de alcalde y regidora de Participación Ciudadana, Lourdes Roca, ha destacado el "esfuerzo municipal" por aumentar la oferta de actividades para este curso en comparación con el mismo período del año anterior, cuando se ofrecieron 234 actividades, "lo que ya representó un incremento del 10 por ciento respecto al curso pasado".

La programación, que la regidora ha calificado como "variada y pensada para todas las edades y perfiles", tiene como objetivo principal "generar espacios de encuentro, aprendizaje y cohesión social en todos los barrios de la ciudad".

En total, se organiza en ocho categorías temáticas que abarcan desde las artes plásticas hasta el bienestar físico y psíquico, al pasar por la alimentación y la salud, la danza y el cuerpo, aunque también se encuentran las actividades educativas y creativas, las infantiles y familiares, la artesanía, manualidades y restauración, así como las actividades físicas y disciplinas orientales.

Como novedad, este curso se incorpora a la programación municipal el Casal de Son Cànaves, pese a que el inicio de sus actividades será posterior, por lo que sus inscripciones abrirán a partir de octubre.

En cuanto al resto, las inscripciones se realizarán preferentemente en línea a través de la web de los 'casals de barri', donde ya puede consultarse toda la programación. Sin embargo, para quienes tengan dificultades con la inscripción digital, se ofrecerá atención presencial en los diferentes casals.

Así, las inscripciones para los casals de S'Escorxador, Santa Catalina y Es Jonquet abrirán el 17 de septiembre a las 09.00 horas. Para Pere Garau, Son Gotleu, Sant Agustí, S'Hostalot, Sant Jordi, Son Cladera, Camp d'en Serralta y Son Espanyol, las inscripciones comenzarán el 18 de septiembre a las 17.00 horas.

Con el objetivo de garantizar un acceso equitativo, del 17 al 22 de septiembre cada persona podrá apuntarse a una sola actividad. A partir del 23 de septiembre, a las 16.30 horas, se permitirá inscribirse en más de una actividad y en distintos casals.

Además, entre las mejoras de este año, el portal web incorpora una nueva herramienta que facilita la búsqueda de actividades por casal, temática o tipo, además de ofrecer información sobre los servicios de cada centro.

En cuanto a los precios públicos, estos se mantienen sin variaciones con un coste de dos euros por sesión, que duran de entre 45 y 60 minutos.

Asimismo, se mantienen los descuentos dirigidos a determinados colectivos. En concreto, los menores de 26 años pueden beneficiarse de una reducción del 10%; las mujeres víctimas de violencia de género disponen de descuentos que oscilan entre el 25% y el 100%; las personas desempleadas cuentan con una bonificación del 50%; el mismo porcentaje se aplica a aquellas con una discapacidad igual o superior al 33%.

Por último, las personas beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción (RMI), la Renta Social Garantizada (RSG), pensiones no contributivas o del Ingreso Mínimo Vital (IMV) están exentas del pago, disfrutando de un descuento del 100%.

PROGRAMA PARA REDUCIR LA BRECHA DIGITAL ENTRE LOS MAYORES

En la convocatoria informativa, Roca ha estado acompañada por la directora del programa 'Grans Actius', Layla Serra, que este curso --y hasta junio de 2026-- llevará a cabo talleres en varios casals, gracias a la colaboración con la Fundación Universidad-Empresa y el Govern.

El objetivo de esta iniciativa es capacitar digitalmente a personas mayores de 55 años y contribuir a reducir la brecha digital. El curso, titulado 'Vida Digital', consta de 10 módulos presenciales, que incluyen temas como ciberseguridad, prevención de estafas y un módulo específico sobre inteligencia artificial.

Cabe recordar que la red municipal cuenta con 34 Casals de Barri, parte de ellos cedidos a entidades ciudadanas para la realización de actividades propias. Para inscribirse en estas actividades, es necesario contactar directamente con las entidades responsables.

La teniente de alcalde ha señalado que, paralelamente, se trabaja en una nueva licitación para mejorar y ampliar la oferta de actividades, así como en la puesta en marcha y recuperación de nuevos equipamientos como Gènova, Es Pil.larí, Can Pastilla, y Ses Cases de Son Ametler.

Finalmente, Roca ha agradecido a todas las personas que hacen posible las actividades y ha animado a todos los ciudadanos a participar en la "amplia variedad" de propuestas que se ofrecerán durante este curso.