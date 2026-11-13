El Ayuntamiento de Palma pide a la justicia que prohíba cautelarmente la nueva acampada por la vivienda

El Ayuntamiento de Palma pide a la justicia que prohíba cautelarmente la nueva acampada por la vivienda
El Ayuntamiento de Palma pide a la justicia que prohíba cautelarmente la nueva acampada por la vivienda - EUROPA PRESS
Europa Press Baleares
Actualizado: viernes, 13 noviembre 2026 12:21
Seguir en

    PALMA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la Delegación del Gobierno en Baleares por autorizar la nueva acampada por la vivienda instalada en la plaza de España y ha pedido a la justicia que la prohíba de forma cautelar.

    Lo ha anunciado el regidor de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá, en una rueda de prensa convocada de urgencia este viernes, dos días después de que los activistas se volvieran a instalar en el centro de la ciudad tras la manifestación por la huelga general.

Contador

Artículos Relacionados

Cort sanciona a los acampados por la vivienda y tratará de retirar sus tiendas: "No se puede permitir esta imagen"
Los acampados por la vivienda regresan a la plaza de España de Palma y la Policía les avisa de una sanción

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado