El Ayuntamiento de Palma pide a la justicia que prohíba cautelarmente la nueva acampada por la vivienda - EUROPA PRESS

PALMA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la Delegación del Gobierno en Baleares por autorizar la nueva acampada por la vivienda instalada en la plaza de España y ha pedido a la justicia que la prohíba de forma cautelar.

Lo ha anunciado el regidor de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá, en una rueda de prensa convocada de urgencia este viernes, dos días después de que los activistas se volvieran a instalar en el centro de la ciudad tras la manifestación por la huelga general.