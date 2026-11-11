Los acampados por la vivienda regresan a la plaza de España de Palma tras la manifestación de la huelga general

Acampados por la vivienda en Palma - Europa Press

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los acampados por la vivienda en la plaza de España, desalojados la semana pasada, han regresado este miércoles a la céntrica plaza tras la manifestación de la huelga general.

Al final la marcha en el paseo del Born, la organización Acampar per Habitar ha anunciado su regreso y ha animado a los manifestantes a seguirles hasta la plaza.

Una vez allí, varias personas se han sentado en el suelo y han reclamado medidas efectivas para “acabar con el negocio de la vivienda”. “No nos moverán”, han manifestado.

Según han proclamado, su objetivo es “volver a recuperar la plaza”, un espacio púbico “que debería ser para los residentes”.