El Ayuntamiento de Palma reconstruye un tramo del muro de marés del torrente de sa Riera

El Ayuntamiento de Palma está reconstruyendo un tramo del muro de marés situado en la calle de Jesús, junto al torrente de sa Riera.

La actuación, que la lleva a cabo el servicio de Vialidad, se ha puesto en marcha de forma inmediata para restituir esta parte del muro y garantizar la seguridad en la zona, según ha informado el Ayuntamiento.

Los trabajos contemplan la reconstrucción de 51 metros lineales de muro con la colocación de piedra de marés nueva, del mismo tipo y con las mismas características que la existente, respetando la estética original y asegurando su integración en el entorno urbano.

El presupuesto total de la intervención es de 52.000 euros y está previsto que las obras finalicen en dos semanas.