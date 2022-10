El Ayuntamiento de Palma refuerza la protección del olivo de Cort con una barrera metálica a su alrededor

PALMA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha reforzado la protección del olivo de Cort con una barrera metálica a su alrededor para dificultar el acceso de los visitantes y de los vehículos de carga y descarga.

En una rueda de prensa, la regidora de Infraestructuras y Accesibilidad, Angélica Pastor, ha explicado este jueves que la obra tiene forma circular y cuenta 48 barrotes soldados a un pasamanos.

Ha supuesto una inversión de 5.808 euros y se ha elaborado tras un estudio con georadar del sistema de raíces para determinar su extensión y no dañar al olivo. "Es un buen resultado porque no impide que los visitantes puedan hacerse fotos ya que no limita su visibilidad, y además respeta el entorno y al propio árbol", ha detallado Pastor.