El Ayuntamiento de Palma refuerza los recursos para avanzar en la tramitación de las subvenciones de 2026

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Palma, en la plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha reforzado los recursos técnicos y administrativos para avanzar en la tramitación de las subvenciones correspondientes a la convocatoria de 2026 "a la mayor brevedad posible".

Así lo han trasladado desde el área de Participación Ciudadana a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma en una reunión sobre el estado de las convocatorias destinadas a las asociaciones vecinales de la ciudad y sus federaciones.

El coordinador general del área, Pedro Miró, y la directora general, Patricia Díaz, han expuesto a la presidenta de la Federación, Maribel Alcázar, las incidencias detectadas en las convocatorias correspondientes al periodo 2022-2024.

Según ha señalado Cort en una nota de prensa, se ha iniciado un proceso de revisión y actualización de las bases reguladoras de diversas líneas de subvenciones municipales tras los requerimientos formulados por la Sindicatura de Cuentas en relación con convocatorias concedidas en 2022.

Los servicios de intervención municipal han considerado necesario suspender temporalmente la tramitación de estas líneas mientras se lleva a cabo una revisión integral de sus bases reguladoras.

El objetivo de este proceso es reforzar la claridad, la seguridad jurídica y la adecuación normativa de las convocatorias, evitando que se repitan las incidencias detectadas en años anteriores y posibles reclamaciones.

En este sentido, el Ayuntamiento ha establecido un calendario de trabajo específico, que incluye el refuerzo de los recursos técnicos y administrativos, con el objetivo de poder avanzar en la tramitación de las subvenciones correspondientes a la convocatoria de 2026 "a la mayor brevedad posible".

En la reunión celebrada este miércoles se ha reiterado el compromiso del equipo de gobierno de mantener una comunicación "fluida y constante" con las entidades afectadas para informarlas del proceso.

Ambas partes han acordado mantener un próximo encuentro para continuar avanzando de manera coordinada, así como la participación del Consistorio en la próxima reunión de la junta de la Federación para trasladar al conjunto de asociaciones los avances del proceso.

Desde Cort han manifestado su plena disposición a colaborar con las diferentes federaciones de Palma y sus asociaciones, atendiendo sus necesidades durante este periodo, y ha lamentado las inicencias detectadas.

Con todo, ha reiterado su compromiso con una gestión "rigurosa, transparente y plenamente ajustada a la normativa vigente", trabajando para que las subvenciones puedan retomarse "con la mayor celeridad posible y con todas las garantías para las entidades beneficiarias".