El Ayuntamiento de Palma renueva más de 500 farolas en cinco barrios por más de 250.000 euros

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha finalizado la renovación 514 farolas de cinco barrios de la ciudad con una inversión de cerca de 253.000 euros.

Este proyecto ha consistido en la sustitución de luminarias tradicionales por tecnología LED, lo que mejora notablemente la eficiencia energética y la calidad del alumbrado público, según ha informado la corporación local en un comunicado.

Además, esta renovación genera un ahorro económico y reduce el consumo energético, al contribuir a un modelo urbano más sostenible. En concreto, en el barrio de Son Canals se han cambiado 126 puntos de luz por valor de más de 68.000 euros; en Son Roca, 165 puntos de luz con una inversión que supera los 69.000 euros; en Son Anglada, 49 puntos de luz por valor de casi 25.000 euros; en Los Almendros, 110 puntos de luz con un coste de alrededor de 58.000 euros, y en Can Capes, 64 puntos de luz por valor aproximado de 33.000 euros.

"Con esta actuación, el Ayuntamieto de Palma reafirma su compromiso con la innovación, el ahorro energético y la mejora de los espacios públicos, al hacer de la ciudad un lugar más eficiente y respetuoso con el medioambiente", han sostenido.